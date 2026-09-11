Μαγνησία: Αποκλεισμένοι εκατοντάδες μαθητές από τα σχολεία τους - Στον «αέρα» οι μετακινήσεις με ΚΤΕΛ

Ανησυχία έχει κυριεύσει τις οικογένειες περίπου 200 μαθητών του 10ου Γυμνασίου Βόλου και του 4ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας στη Μαγνησία, καθώς από την ερχόμενη Δευτέρα δεν έχει εξασφαλιστεί η μεταφορά τους με λεωφορεία προς τα σχολεία τους.

Σύμφωνα με τον διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Σωκράτη Σαβελίδη, για τους συγκεκριμένους μαθητές προβλέπεται δωρεάν μετακίνηση μέσω του Αστικού ΚΤΕΛ, κατά την ΕΡΤ.

Ωστόσο, η σχετική δαπάνη -όπως αναφέρει σε δήλωσή του- απορρίφθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρό ζήτημα για την απρόσκοπτη πρόσβαση των μαθητών στα σχολεία τους.

Μαγνησία - Κινείται δικαστικά η Δευτεροβάθμια

Μπροστά στην εξέλιξη αυτή, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Σωκράτης Σαβελίδης, αποφάσισε να κινηθεί δικαστικά.

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Ο κ. Σαβελίδης μεταβαίνει στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου, όπου αναμένεται να υποβάλει αναφορά στην Εισαγγελία για το ζήτημα των μαθητικών μεταφορών. Η υπόθεση πλέον παίρνει και δικαστική διάσταση, ενώ παραμένει ανοιχτό το ερώτημα με ποιον τρόπο θα εξασφαλιστεί η μετακίνηση των μαθητών από την ερχόμενη εβδομάδα.

Μαγνησία - Η απάντηση της Αντιπεριφέρειας

Απαντώντας στις αντιδράσεις, η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων, Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, παραπέμπει στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη δωρεάν μεταφορά μαθητών, επισημαίνοντας ότι αυτή παρέχεται υπό συγκεκριμένες χιλιομετρικές προϋποθέσεις.

Ειδικότερα, επισημαίνει πως σύμφωνα με την ΚΥΑ 50025/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ κατοικίας και σχολικής μονάδας για τη δωρεάν μεταφορά ορίζεται στα 1.200 μέτρα για τους μαθητές Δημοτικού και στα 2.500 μέτρα για τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Η Αντιπεριφέρεια υποστηρίζει ότι, εφόσον πληρούνται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δωρεάν μετακινούνται μεταξύ άλλων οι μαθητές του 10ου Γυμνασίου Βόλου, του 4ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας, του 4ου Γυμνασίου Βόλου, καθώς και των 4ου και 5ου Λυκείων Βόλου.

Παράλληλα, σημειώνει ότι έχουν ήδη αποσταλεί από την 1η Σεπτεμβρίου 2.800 ειδικά μαθητικά δελτία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και 400 στην Πρωτοβάθμια, προκειμένου να διανεμηθούν στους δικαιούχους μαθητές.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η Περιφερειακή Ενότητα έχει σήμερα σε ισχύ 28 συμβάσεις, οι οποίες αφορούν συνολικά 188 δρομολόγια και εξυπηρετούν 2.790 μαθητές, συμπεριλαμβανομένων και των μετακινήσεων για το μάθημα της κολύμβησης.

Για τα άγονα δρομολόγια, αλλά και για τις νέες ανάγκες που θα προκύψουν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η Αντιπεριφέρεια αναφέρει ότι θα πραγματοποιηθεί συγκεντρωτική μελέτη και θα ακολουθήσει νέα διαγωνιστική διαδικασία.

Μέχρι τότε, σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα, οι δικαιούχοι μαθητές θα μεταφέρονται με ευθύνη των γονέων ή των νόμιμων επιτρόπων τους, με παράλληλη χορήγηση επιδόματος. Παράλληλα, εξετάζεται, όπου είναι εφικτό, η τροποποίηση υφιστάμενων δρομολογίων ώστε να καλυφθούν νέες ανάγκες.