Μαχαίρωμα περιπτερά στα Εξάρχεια: «Τους είπε δεν έχω χρήματα και τον μαχαίρωσαν»

Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» παραμένει ο περιπτεράς από το Μπαγκλαντές, που δέχθηκε αιματηρή επίθεση από ληστές.
Το επεισόδιο έγινε αργά το απόγευμα, με το θύμα να δέχεται πλήγμα από το μαχαίρι στην αρτηρία και να χάνει πολύ αίμα. Ο τραυματίας επικοινώνησε με φίλο του, ο οποίος έσπευσε άμεσα στο σημείο για να τον βοηθήσει.
Ο ίδιος περιέγραψε τι προηγήθηκε. Όπως είπε, οι δράστες ήταν δύο και του φώναξαν, ζητώντας να τους δώσει χρήματα. Εκείνος τους απάντησε ότι «δεν έχω χρήματα να σας δώσω εδώ μαζί μου» και ο ένας εκ των δύο τον μαχαίρωσε. Όταν ο φίλος του έφτασε στο σημείο, ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την ΕΛ.ΑΣ, με τους αστυνομικούς να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, τοποθετώντας τουρνικές για να σταματήσουν την ακατάσχετη αιμορραγία.
«Είναι στο νοσοκομείο τώρα. Η κατάστασή του είναι κάπως κρίσιμη αλλά οι γιατροί κάνουν τη δουλειά τους» είπε στο τέλος ο φίλος του, ο οποίος ανέλαβε να σφραγίσει το περίπτερο.
