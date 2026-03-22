Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 7χρονος που τραυματίστηκε σε παιδική χαρά στη Βέροια: Τι είπε ο πατέρας του

Μάχη για τη ζωή του δίνει το 7χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά σε παιδική χαρά στη Βέροια, το οποίο υπεβλήθη σε επέμβαση στο κεφάλι.

Ο πατέρας του άτυχου αγοριού, το οποίο εντόπισαν περαστικοί στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής λιπόθυμο όσο οι γονείς του είχαν μπει στην εκκλησία λίγο παραπέρα, περιέγραψε πώς έγινε το περιστατικό στο Mega.

«Παίζανε με τον αδερφό του και έναν φίλο του, είχαν απομακρυνθεί λίγο γιατί παίζανε κρυφτό. Πήγε να τους ψάξει κάπου σε ένα σημείο, σκόνταψε έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του. Βράδυ, σκοτάδι ήτανε, σκόνταψε σε ένα ξύλο, ένα κλαδί έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του στο τσιμέντο».

Τον 7χρονο εντόπισε ένα άλλο παιδάκι που κάλεσε σε βοήθεια. Στο σημείο επικράτησε πανικός. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Βέροιας με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ρήξη σπλήνας και κατάγματα στα πλευρά. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του στη Θεσσαλονίκη. Αρχικά μετέβη στο ΑΧΕΠΑ όπου και χειρουργήθηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

Οι γιατροί στη μονάδα εντατικής θεραπείας δίνουν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή τον 7χρονο, με τα επόμενα 24ωρα να θεωρούνται κρίσιμα για την εξέλιξη της υγείας του.