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Μάχη με τις φωτιές στη Δυτική Αττική: Οι φλόγες μπαίνουν στην Αγία Σκέπη – Εναέρια μέσα από το πρώτο φως της ημέρας

Μάχη δίνουν ακόμη οι Πυροσβέστες για τα πύρινα μέτωπα στην Αττική, με τις φλόγες απειλούν τον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Εναέριμα μέσα επιχείρησαν από τις πρώτες πρωινές ώρες.

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Φωτιά στη Δυτική Αττική
Φωτιά στη Δυτική Αττική | EUROKINISSI
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Σε εξέλιξη βρίσκονται τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική και ολονύχτια ήταν η μάχη των Πυροσβεστών. Το Κρύο Πηγάδι, και το μέτωπο στην περιοχή των Μεγάρων όπου κατευθύνεται στο Κανδήλι, είναι τα δύο μεγάλα μέτωπα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο Κανδήλι, οι φλόγες μπαίνουν στον οικισμό της Αγίας Σκέπης. 

Υπενθυμίζεται ότι, εστάλη μήνυμα το βράδυ της Κυριακής, προς του κατοίκους της Αγίας Σκέπης, για απομάκρυνση προς τη Νέα Πέραμο. Σύμφωνα με υην ΕΡΤ, με το πρώτο φως της ημέρας σήμερα (3/8) ξεκίνησαν να επιχειρούν ελικόπτερα της Πυροσβεστικής.

 

Η έκταση που έχει διανύσει η πυρκαγιά από την περασμένη Παρασκευή προκαλεί έντονο προβληματισμό. Η απόσταση από το Κανδήλι έως τη Νέα Πέραμο είναι μικρότερη από 10 χιλιόμετρα, γεγονός που αποτυπώνει τη μεγάλη εξάπλωση της φωτιάς μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα.

Σύμφωνα με την εικόνα από το μέτωπο, η φωτιά παρουσιάζει διακυμάνσεις στην έντασή της, καθώς άλλοτε αναζωπυρώνεται και άλλοτε υποχωρεί. Οι άνεμοι μεταβάλλονται συνεχώς, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν κατευθύνουν τις φλόγες προς τις κατοικημένες περιοχές, αλλά κυρίως προς τα νότια και νοτιοανατολικά. Παρ’ όλα αυτά, ο κίνδυνος παραμένει υψηλός και κανείς δεν εφησυχάζει.


 

 

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