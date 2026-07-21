Μαίνεται η φωτιά στην Επίδαυρο: Δεκάδες πυροσβέστες στη μάχη - Ρίψεις από αεροσκάφη και ελικόπτερα

Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (21/07) σε δύσβατη περιοχή στο Αδάμι Επιδαύρου, στην Αργολίδα. Οι επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί.
Στην κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν πλέον Επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:30. Η περιοχή σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι.
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