Μαίνεται η μάχη με τις φωτιές: Νέο μπαράζ μηνυμάτων από το 112 και ανησυχία σε Αχαΐα, Χίο, Πρέβεζα

Νεότερη ενημέρωση για τις φωτιές σε Αχαΐα, Ζάκυνθο, Μέγαρα, Ιωάννινα, Χίο και Πρέβεζα εξέδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, με το πρώτο φως σήμερα, έλαβαν εντολή και επιχειρούν σε πρώτη φάση 33 εναέρια μέσα σε όλα τα μέτωπα, ενώ έκανε λόγο για τραυματίες πυροσβέστες που επιχειρούσαν σε μέτωπα και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

Φωτιές: Η κατάσταση το πρωί της Τετάρτης

Σύμφωνα με τον κ. Βαθρακογιάννη, στα Συχαινά Αχαΐας η εικόνα είναι βελτιωμένη αλλά στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στην Κάτω Αχαΐα και στη ΒΙΠΕ Πατρών, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

Η φωτιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στα Μέγαρα είναι οριοθετημένη. Ομοίως είναι οριοθετημένη και η πυρκαγιά στα Σταμνά Μεσολογγίου.

Την ίδια ώρα, πυρκαγιά στη Ζίτσα Ιωαννίνων είναι χωρίς ενεργό μέτωπο.

Η πυρκαγιά στο Γυμνότοπο Φιλιππιάδας, στην Πρέβεζα, έχει δημιουργήσει δύο μέτωπα ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 8 Μποφόρ.

Το πρώτο μέτωπο κινείται προς τους οικισμούς Ριζοβούνι και Ρωμιά και το δεύτερο προς τους οικισμούς Δρυόφυτο και Παντάνασσα. Και τα δύο μέτωπα έχουν κατεύθυνση προς Φιλιππιάδα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Η πυρκαγιά στη Χίο είναι σε εξέλιξη έχοντας δημιουργήσει επίσης δύο μέτωπα ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 6 Μποφόρ.

Το πρώτο μέτωπο κινείται μεταξύ των οικισμών Πιραμά και Παρπαριά και το δεύτερο πλησίον του οικισμού Περδικά με κατεύθυνση προς τους οικισμούς Σιδηρούντα, Διευχά και Χάλανδρα ενώ για την αεροπυρόσβεση στο νησί έχουν διατεθεί 5 ελικόπτερα.

Τα μεσάνυχτα, αντιμετωπίστηκε άμεσα και νέα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο νησί στην περιοχή Κοφινάς.

Η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο είναι σε εξέλιξη με μέτωπο προς τον οικισμό Λιθακιά, ενώ προς τον οικισμό Κερί η εικόνα είναι βελτιωμένη.

«Πολύ δύσκολη και η σημερινή ημέρα»

Ο κ. Βαθρακογιάννης υπογράμμισε ότι και η σημερινή ημέρα αναμένεται πολύ δύσκολη αφού για τις περισσότερες περιοχές της χώρας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι Υπηρεσίες της Επικράτειας παραμένουν σε γενική επιφυλακή, ομοίως και όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας.

Νέα φωτιά και εκκένωση στην Κεφαλονιά

Φωτιά ξέσπασε επίσης σήμερα σε αγροτοδασική περιοχή στον Αθέρα Κεφαλονιάς. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, καθώς και 8 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Πετζετέλ ενώ στην κατάσβεση συμμετέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Παράλληλα, στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή Άθερας προς το Λιβάδι.

Νέες εκκενώσεις στην Αχαΐα

Παράλληλα, τα μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις οικισμών και περιοχών συνεχίζονται στην Αχαΐα.

Πιο αναλυτικά, οι κάτοικοι της Βουτένης Πατρών καλούνται να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς την Πάτρα.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, οι φλόγες έχουν πλησιάσει απειλητικά τα σπίτια.

Επίσης, οι κάτοικοι του Μπάλα καλούνται επίσης να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς την Πάτρα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μπάλας της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας απομακρυνθείτε προς #Πάτρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 13, 2025

Άνοιξε η Πατρών - Πύργου - Κλειστή η Περιμετρική Πατρών

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, ανοιχτή είναι η Εθνική Οδός Πατρών - Πύργου.

Ωστόσο κλειστό παραμένει το τμήμα της Περιμετρικής από τον κόμβο Κ1 έως τον κόμβο Εγλυκάδας.

Σημειώνεται ότι για όσους θέλουν να ταξιδέψουν προς Πύργο θα χρειαστεί να περάσουν μέσα από την πόλη της Πάτρας και να επανεισέλθουν στον αυτοκινητόδρομο στον κόμβο Εγλυκάδας.

Πάτρα: Διακοπή δρομολογίων στον Προαστιακό

Παράλληλα, η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό, ότι εξαιτίας της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και σε κοντινή απόσταση σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής, δόθηκε εντολή από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τον Ο.Σ.Ε να διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα Βραχνέικα-Καμίνια, μέχρι νεοτέρας.

Ως εκ τούτου, οι αμαξοστοιχίες του Προαστιακού Πάτρας που εκτελούν δρομολόγια στο τμήμα Άγιος Ανδρέας-Καμίνια θα τερματίζουν προσωρινά στον σταθμό Βραχνέικα, μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Επίσης, αναστέλλονται και τα δρομολόγια των λεωφορείων στο τμήμα Κάτω Αχαΐα-Καμίνια, μέχρι νεοτέρας.