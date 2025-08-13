Στο νοσοκομείο με τραυματισμούς, εγκαύματα και θερμοπληξία πυροσβέστες που επιχειρούν στις φωτιές

Σε νοσοκομεία διακομίστηκαν τρεις πυροσβέστες που επιχειρούν σε μέτωπα φωτιάς σε περιοχές της Ελλάδας, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλη Βαθρακογιάννη.

Πιο αναλυτικά, «με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ διακομίσθηκαν 3 πυροσβέστες στην Αχαΐα με συμπτώματα θερμοπληξίας, στην Αιτωλοακαρνανία με κάκωση άνω άκρου και στη Φιλιππιάδα με εγκαύματα, ενώ στη Χίο πραγματοποιήθηκε η παροχή Πρώτων Βοηθειών στο πεδίο σε 10 Πυροσβέστες και 2 εθελοντές».

Ο κ. Βαθρακογιάννη σημείωσε ότι «και η σημερινή ημέρα αναμένεται πολύ δύσκολη αφού για τις περισσότερες περιοχές της χώρας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι Υπηρεσίες της Επικράτειας παραμένουν σε γενική επιφυλακή, ομοίως και όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας».