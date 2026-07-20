Αγγελική Ηλιάδη: «Μετά την εξομολόγηση, με προσέγγισαν σοκαριστικά πολλές γυναίκες - Δεν το περίμενα»

Η Αγγελική Ηλιάδη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «After Dark» χθες (19/7) και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη συνέντευξη που έδωσε τον περασμένο Μάρτιο στο podcast της Ελίνας Παπίλα και είχε αναφερθεί για πρώτη φορά στην κακοποίηση που δέχτηκε από τον Μπάμπη Λαζαρίδη.

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«Μετά την εξομολόγηση, με προσέγγισαν σοκαριστικά πολλές γυναίκες. Προσπαθούσα να απαντήσω σε όλες γυναίκες και τα κορίτσια που μου έστελναν και δεν προλάβαινα. Καθόμουν πολλά βράδια ξύπνια μέχρι τις 4-5.

Δεν περίμενα να γίνει όλο αυτό. Όταν βγαίνουν και μου λένε γυναίκες ότι αν βγήκες και το είπες εσύ, που είσαι ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο, ό,τι και αν είμαι, δεν είμαι κάτι παραπάνω, γιατί μη βρούμε κι εμείς το θάρρος να το πούμε…

Παίζει ρόλο, η μία παίρνει δύναμη από την άλλη», είπε αρχικά η Αγγελική Ηλιάδη.

«Πρέπει να σταματήσουν διάφορες ανόητες φωνές δεξιά και αριστερά, που λένε "γιατί το είπες τώρα και γιατί δεν το είπες πριν". Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του όρια και τις δικές του αντοχές και αντιδρά με τον δικό του τρόπο.

Είναι πολύ σημαντικό που ήρθα σε επαφή με κάποιες γυναίκες και χαίρομαι αν έχω καταφέρει να βοηθήσω κάποιες από αυτές. Δεν θα σταματήσω να το κάνω», πρόσθεσε η γνωστή τραγουδίστρια.

Μπορείτε να δείτε το απόσπασμα στο παρακάτω βίντεο στο 7ο περίπου λεπτό.

Αγγελική Ηλιάδη: «Φοβόμουν μη μου πάρουν το παιδί μου»

Τον περασμένο Μάρτιο η Αγγελική Ηλιάδη είχε δηλώσει στο podcast «Unblock» της Ελίνας Παπίλα, μεταξύ άλλων:

«Φαινόταν ότι ήμουν αρκετά προστατευμένη, ήμουν αρκετά περιορισμένη και δυστυχώς βίωνα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχα επιλέξει να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια γιατί και το παιδί μου ήταν μικρό. Έχει μεγαλώσει και γνωρίζει πλέον πράγματα που είχα περάσει τότε.

Γι' αυτό ίσως τώρα να μου είναι και πιο εύκολο να μοιραστώ πράγματα. Ήταν 5 χρόνια πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά για εμένα, είχα απομακρυνθεί από την οικογένειά μου, στην αρχή από επιλογή, στη συνέχεια ήθελα να είμαι μαζί τους αλλά δεν μπορούσα. Υπήρχε μια απαγόρευση σε όλα. Πολύ άσχημη κακοποίηση. Ήμουν ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μια κατάσταση χωρίς να το καταλάβω.

Πολλές γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί ξέρουν πώς γίνεται αυτό. Σιγά σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι κι ένα ακόμα και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν εννοώ μόνο ψυχολογική κακοποίηση, εννοώ και σωματική. Κάποια στιγμή βρίσκεσαι να είσαι ένα άβουλο πλάσμα υπό το καθεστώς φόβου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να λειτουργήσεις, έχεις χάσει τον εαυτό σου».

Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές. Είχα ένα μωρό στην αγκαλιά μου και ήταν πολύ δύσκολο να κάνω κάτι. Πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 ετών να το περνάει αυτό και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Πολλές φορές φοβόμουν και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου.

Παράλληλα, έστειλε το δικό της μήνυμα σε γυναίκες που μπορεί να περνούν τα ίδια: «Αν μας βλέπει ένα κορίτσι που βιώνει το ίδιο, να κάνει οτιδήποτε μπορεί, να ψάξει να βρει μια βοήθεια. Υπάρχει γραμμή για κακοποιημένες γυναίκες. Μια φορά μου είχε περάσει από το μυαλό να καλέσω ένα τηλέφωνο αλλά δεν τολμούσα.

Φοβόμουν μη μου πάρουν το παιδί μου, να μην κάνουν κακό στους γονείς μου. Υπήρχαν τέτοιες απειλές. Έλεγα καλά να πάθεις αφού εσύ επέλεξες να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο κάτσε και "φα' το" τώρα όλο αυτό που συμβαίνει. Γιατί να σε βοηθήσει κάποιος. Το σκεφτόμουν και αυτό».