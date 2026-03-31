Φονικό στα Βορίζια: Ελεύθερα υπό όρους τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με την υπόθεση του φονικού στα Βορίζια καθώς τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, αφέθηκαν ελεύθερα υπό όρους κατόπιν απόφασης ενώπιον των δικαστικών αρχών στο Ηράκλειο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το neakriti.gr, o ανιψιός της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους. Ο αδελφός της υποχρεούται σε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ενώ ο τρίτος κατηγορούμενος, που φέρεται να είχε συμμετοχή στους πυροβολισμούς, οφείλει να εμφανίζεται τακτικά στο αστυνομικό τμήμα.

Σε βάρος δύο εκ των τριών έχουν ασκηθεί σοβαρές διώξεις για άμεση εμπλοκή στη φονική συμπλοκή, ενώ ο τρίτος αντιμετωπίζει κατηγορία για διακεκριμένη οπλοκατοχή.

Υπενθυμίζεται ότι, οι κατηγορίες προέκυψαν μετά από καταθέσεις των μελών της οικογένειας Καργάκη, οικογένεια που είχαν βεντένα χρόνων. Ωστόσο, και οι τρεις κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες.

Βορίζια: Γιατί κατηγορούνται τα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη

Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκεται ανιψιός της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη – γιος της αδελφής της, η οποία είχε τραυματιστεί ελαφρά – και σύμφωνα με τις καταγγελίες, φέρεται να περισυνέλεξε όπλα που χρησιμοποιήθηκαν και να τα εξαφάνισε.

Επίσης κατηγορείται ο αδελφός της 56χρονης, για τον οποίο άλλες μαρτυρίες αναφέρουν ότι προσπαθούσε να της παράσχει τις πρώτες βοήθειες, καθώς και ένας 30χρονος που φέρεται να συμμετείχε στην ανταλλαγή πυροβολισμών.