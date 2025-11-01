Μακελειό στα Βορίζια: Έπεσαν 2.000 σφαίρες μετά την βομβιστική επίθεση

Βροχή πέφτουν οι αποκαλύψεις για το αιματοκύλισμα που εκτυλίχθηκε στα Βορίζια λόγω βεντέτας δύο οικογενειών της Κρήτης με αποτέλεσμα να υπάρξουν τουλάχιστον 3 νεκροί και 25 τραυματίες.

Η αγριότητα του περιστατικού έχει συγκλονίσει το νησί της Κρήτης, βυθίζοντας το στο πένθος. Μάλιστα οι κάτοικοι μαρτυρούν ότι επικρατεί πολεμική ατμόσφαιρα στο χωριό μετά το μεγάλο μακελειό που ξεκίνησε με βομβιστική επίθεση σε υπό κατασκευή κατοικία της μίας οικογένειας και είχε ως αποτέλεσμα την ανταλλαγή πυρών.

Μία κάτοικος της περιοχής μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και το Weekend Live και ανέφερε: «Αυτή τη στιγμή έχει γίνει πόλεμος. Βεντέτα... Βεντέτα»!

Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, το πρωί του Σαββάτου σημειώθηκαν πρωτοφανή γεγονότα στο χωριό, όταν άγνωστοι εισέβαλαν στα Βορίζια και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως προς σπίτια και οχήματα.

Το πρωτοφανές σκηνικό στήθηκε μετά τη βομβιστική επίθεση σε υπό κατασκευή κατοικία της μίας οικογένειας και είχε ως αποτέλεσμα να αρχίσει ένας πραγματικός πόλεμος, με πυρά εκατέρωθεν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, περισσότερες από 2.000 σφαίρες έπεσαν κατά την διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών με καλάσνικοφ. Ανάμεσα στους τραυματισμένους είναι και αστυνομικοί που προσπάθησαν να παρέμβουν και να σταματήσουν το μακελειό.

Βορίζια Μακελειό | Cretalive

Αυτή η πράξη αντεκδίκησης έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση στην αστυνομία που τελεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και γίνεται συντονισμός για να σταλούν δυνάμεις στα Βορίζια από όλη την Κρήτη.