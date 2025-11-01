Μακελειό στα Βορίζια: «Έγινε πόλεμος, βεντέτα» - Μάρτυρας μαθαίνει on air τον νεκρό που γνώριζε

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες από τα Βορίζια στην Κρήτη και τον πόλεμο των δύο οικογενειών, με τραγικό απολογισμό τρεις νεκρούς και 25 τραυματίες.

Μία κάτοικος της περιοχής μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και το Weekend Live και ανέφερε: «Αυτή τη στιγμή έχει γίνει πόλεμος. Βεντέτα... Βεντέτα»!

Μιλώντας για το πως ξεκίνησε το αιματοκύλισμα, είπε: «Ανατινάξανε ένα σπίτι χτες το βράδυ. Μετά βγήκαν με τα καλάσνικοφ, αντίποινα».

Εκείνη την ώρα πληροφορήθηκε τα ονόματα των νεκρών, λέγοντας: «Όχι, δεν το πιστεύω».

Όπως είπε γνώριζε την οικογένεια του άντρα, ο οποίος όπως έγινε γνωστό έχει πέντε παιδιά.

Συγκλονίζει μαρτυρία άνδρα που βρέθηκε τυχαία στο σημείο των πυροβολισμών. Όσα περιγράφει στην ΚΡΗΤΗ ΤV και το Neakriti.gr είναι συγκλονιστικά.



Πέρναγα από το χωριό και έπεσα πάνω σε διασταυρούμενα πυρά. Καμία 10άρια μπροστά μου, ούτε που ξέρω πόσοι ήταν. Πέρναγε ένα αγροτικό και ρίχνανε από τη μία πλευρά και την άλλη. Εγώ έχω φάει γύρω στις 5 με 6 σφαίρες, πάνω στο αμάξι».

Σε άλλο σημείο είπε, «ειδοποίησα την Αστυνομία και μου είπε να μπω στο σπίτι μου να μην κινδυνεύσω. Εγώ περαστικός είμαι, δεν έχω σπίτι εδώ. Το αυτοκίνητό μου είναι σακατεμένο και προσπαθώ να φύγω από δω γιατί κινδυνεύουμε απ' ότι κατάλαβα».

