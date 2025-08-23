Το μακελειό στα Κύθηρα: Η πρώτη μαζική δολοφονία στην Ελλάδα που έγινε βιβλίο και σήριαλ

Ο Αντώνης Λαγωνάρης έμεινε στην ιστορία ως ο πρώτος καταγεγραμμένος μαζικός δολοφόνος στην Ελλάδα, ενώ ο μακελειό του 1909 στα Κύθηρα να θεωρείται ανάμεσα στα πιο φρικιαστικά εγκλήματα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Το όνομά του, δε, ξαναήρθε στο προσκήνιο πρόσφατα, λόγω της τηλεοπτικής σειράς «17 Κλωστές» (Cosmote TV), σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια, που αναφέρεται στο ιστορικό αυτό γεγονός και είναι βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Πάνου Δημάκη.

Ποιος ήταν ο Λαγωνάρης

Ο Αντώνης Αρώνης - Λαγωνάρης, γνωστός επίσης ως «Καπετάν Δεκάξι», ήταν ένας τσαγκάρης και οργανοπαίκτης από τα Αρωνιάδικα (Γερακιτιάνικα) των Κυθήρων, ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία για τα πανηγύρια και τις γιορτές που έπαιζε και για την τέχνη του στην κατασκευή στιβανιών.

Ο τσαγκάρης ήταν ευτυχισμένος με όσα είχε και δε δημιουργούσε το παραμικρό πρόβλημα. Τα πάντα, ωστόσο, διαλύθηκαν όταν μια γυναίκα από ένα άλλο χωριό πήγε στα Γερακιτιάνικα για του παραγγείλει ένα ζευγάρι στιβάνια. Ο τσαγκάρης δέχθηκε την παραγγελία και είπε στη γυναίκα να πάει σε μια καθορισμένη ημερομηνία για να τα παραλάβει. Όταν η γυναίκα πήγε για να παραλάβει τα στιβάνια αρνήθηκε να πληρώσει και μετά από μια σύντομη αντιπαράθεση του ζήτησε να πάνε σπίτι της για να του δώσει τα λεφτά.

Αθώος ο τσαγκάρης, δεν είδε την παγίδα και πήγε. Όσο περίμενε για να φέρει η γυναίκα τα λεφτά, εμφανίστηκε ο σύζυγός της ο οποίος εξαγριώθηκε και τον ξυλοκόπησε. Ο τσαγκάρης χωρίς να πάρει τα λεφτά του και άσχημα χτυπημένος έφυγε. Το ζήτημα, ωστόσο, είναι πως άρχισε να εξαπλώνεται μια φήμη πως ο τσαγκάρης παρενοχλεί παντρεμένες γυναίκες! Οι πελάτες εξαφανίστηκαν και εκείνοςς έμεινε άνεργος. Μη έχοντας τι άλλο να κάνει και αφού το κλίμα δεν τον σήκωνε, πλέον, έφυγε για την Αθήνα όπου έπιασε δουλειά σε ένα τσαγκαράδικο.

Στον Πειραιά βρήκε δουλειά, αλλά συνάδελφοί του, ζηλεύοντας τις ικανότητές του, του τοποθέτησαν εργαλεία μέσα στη σακούλα του ώστε να τον κατηγορήσουν για κλοπή. Αν και το αφεντικό του έδειξε επιείκεια, η γυναίκα του επέμενε να γίνει μήνυση. Καταδικάστηκε, φυλακίστηκε, αποφυλακίστηκε, αλλά απολύθηκε σύντομα ξανά.

Τραυματισμένος από τις συνεχείς αδικίες, αποφάσισε να επιστρέψει στα Κύθηρα με σκοπό εκδίκησης.

Δημοσίευμα της εφημερίδας Ακρόπολις, στις 26 Αυγούστου 1909, για το έγκλημα στα Κύθηρα

Το μακελειό στα Κύθηρα

Βυθίστηκε στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά και αποφάσισε να επιστρέψει στα Κύθηρα. Στις 23 Αυγούστου, οπλισμένος με ένα μαχαίρι πήρε τον δρόμο προς το χωριό του. Όντας μεθυσμένος, ωστόσο, μπερδεύτηκε και βρέθηκε στις Καλοκαιρινές Κυθήρων, σε μια εκκλησία όπου θα τελείτο μια βάφτιση στον Άγιο Σπυρίδωνα. Μπήκε στην εκκλησία, χτύπησε τις καμπάνες και όταν οι χωριανοί άρχισαν να φτάνουν, αυτός κρυμμένος άρχισε να παίρνει την εκδίκησή του. Συνολικά έσφαξε 15 ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους δυο μικρά παιδιά και μια έγκυος γυναίκα! Όταν αποκαλύφθηκε το μακελειό ο παπάς της εκκλησίας, πήρε το ντουφέκι του και άρχισε να τον καταδιώκει. Όταν κάποια στιγμή τον πλησίασε, τον πυροβόλησε στην πλάτη, τραυματίζοντας τον σοβαρά. Ο τσαγκάρης κατάφερε να ξεφύγει και κρύφτηκε στην ταράτσα του σπιτιού του για περίπου 24 ώρες.

Εκεί τον ανακάλυψαν οι αστυνομικοί οι οποίοι τον συνέλαβαν. Ο τσαγκάρης οδηγήθηκε στο δικαστήριο όπου του επιβλήθηκε η εσχάτη των ποινών. Δεν εκτελέστηκε, ωστόσο, γιατί η ποινή του μετατράπηκε σε ισόβια προκειμένου να του ανετέθη ρόλος δήμιου, όπως συνηθιζόταν σε εγκληματίες με τέτοιο ιστορικό. Κατέληξε στις φυλακές Ναυπλίου και μπήκε στην κορυφή της ιεραρχίας, έχοντας τον μεγαλύτερο αριθμό δολοφονιών στο «βιογραφικό» του.

Δημοσίευμα της εφημερίδας Ακρόπολις, στις 28 Αυγούστου 1909, για το έγκλημα στα Κύθηρα

Πώς έγινε ο «Καπετάν 16»

Εκείνη την εποχή εγκληματίες με συγκεκριμένο αριθμό θυμάτων, προορίζονταν για δήμιοι στη φυλακή. Αναλάμβαναν δηλαδή να εκτελέσουν την εσχάτη των ποινών μέσα στη φυλακή.

Αρχικά οδηγήθηκε στις φυλακές Ναυπλίου όπου εκτός των άλλων είχε να αντιμετωπίσει και το μένος των συγκρατούμενών του. Σύμφωνα με τις διαδόσεις και όσα έχουν διασωθεί από την εποχή, οι Μανιάτες κρατούμενοι δεν μπορούσαν να δεχθούν πως κάποιος άλλος είχε μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων στο εγκληματικό «βιογραφικό» του.

Η εγκληματική δράση του Λαγωνάρη συνεχίστηκε και μέσα στη φυλακή, όπου σκότωσε έναν ακόμα άνθρωπο. Ήταν το 16ο θύμα του και κάπως έτσι προέκυψε και το παρατσούκλι «Καπετάν 16». Ωστόσο αυτό το τελευταίο του θύμα ήταν Μανιάτης, γεγονός που δημιούργησε ένα είδος βεντέτας μέσα στη φυλακή. Και αυτή η βεντέτα ήταν τελική και εκείνη που έβαλε τέλος στη ζωή του μακελάρη από τα Κύθηρα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Ελένη Χάρου - Κορωναίου, στο προ δεκαετίας δημοσίευμά στην εφημερίδα «Κυθηραϊκά», οι Μανιάτες έβαλαν σκοπό να τον ε­ξοντώσουν. Όπως σημειώνει, μια μέρα ο κουρέας των φυλακών που τον ξύριζε, βαλτός από τους Μανιάτες, τον τραυμάτισε θανάσιμα στο λαιμό με το ξυράφι.