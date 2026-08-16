Μάνη: Μέσα σε 4 ώρες έπεσε βροχή 10 φορές περισσότερη από αυτή που πέφτει τον Αύγουστο στη Σπάρτη

Εικόνες καταστροφής προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση στη Μάνη ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου με χειμάρρους να παρασέρνουν ότι βρήκαν στο διάβα τους, μεταξύ αυτών και σταθμευμένα οχήματα.

Η παραλία στο Καραβοστάσι παρέμεινε μάλιστα αποκλεισμένη για ώρες λόγω των φερτών υλικών, ενώ όπως μετέφερε η ΕΡΤ οι κάτοικοι άνοιξαν τα σπίτια τους στους επισκέπτες στο Οίτυλο για να προστατευτούν μέχρι να περάσει η θεομηνία.

Μάνη | EUROKINISSI

Μάνη | EUROKINISSI

Χαρακτηριστική είναι τα στοιχεία που μεταφέρονται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/ meteo.gr:

Μέσα σε 4 ώρες στη Μάνη έπεσαν 141 χιλιοστά βροχής σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών στην Κοκκάλα Μάνη. Βροχή περίπου δεκαπλάσια από αυτή που πέφτει κατά μέσο όρο στη Σπάρτη τον Αύγουστο.

Οι καταιγίδες που προκάλεσαν τη βροχόπτωση αυτή ήταν ιδιαίτερα ισχυρές και συνοδεύονταν από μεγάλο αριθμό ηλεκτρικών εκκενώσεων.

Πάνω από 2.000 εκκενώσεις καταγράφηκαν από τις 14:00 έως τις 20:00, με τις μισές περίπου να καταγράφονται κατά τις ώρες 16:30-17:30, διάστημα στο οποίο σημειώθηκαν και οι ισχυρότερες βροχοπτώσεις (68 χιλιοστά).

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50 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν στο Οίτυλο, το Καραβοστάσι, την Αλύπα, τα Κοκκάλα, την Έξω Νύμφη, τη Λάγια και το Πόρτο Κάγιο. Η Πυροσβεστική δέχθηκε περίπου 50 κλήσεις, κυρίως για οδηγούς που εγκλωβίστηκαν σε πλημμυρισμένους δρόμους, ενώ χρειάστηκε να πραγματοποιήσει τουλάχιστον 10 απεγκλωβισμούς.

Στο Καραβοστάσι, μάλιστα, εγκλωβίστηκαν και επισκέπτες, καθώς η περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο της καλοκαιρινής τουριστικής κίνησης. Συνεργεία του Δήμου Δυτικής Μάνης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου επιχειρούσαν μέχρι αργά το βράδυ για την αποκατάσταση των προβλημάτων στο οδικό δίκτυο.

Τραυματίστηκε γυναίκα από κεραυνό

Σοβαρό ήταν και το περιστατικό με μία γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε από έμμεσο χτύπημα κεραυνού ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της.

Η πρόσβαση στο σημείο ήταν δύσκολη λόγω των πλημμυρών, ωστόσο γιατρός και ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, με τη συνδρομή της Αστυνομίας, κατάφεραν να την προσεγγίσουν και να τη μεταφέρουν στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της και παρέμεινε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και περαιτέρω εξετάσεις.

Από την πρώτη στιγμή τέθηκαν σε επιφυλακή οι αρμόδιες υπηρεσίες, με το ΕΚΑΒ, το νοσοκομείο, την Πυροσβεστική και τις υπηρεσίες της Αυτοδιοίκησης να επιχειρούν για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Οι κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν το φαινόμενο ως ιδιαίτερα έντονο και πρωτόγνωρο για την εποχή.