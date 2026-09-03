Μια σοκαριστική υπόθεση διερευνά η ασφάλεια τις τελευταίες ώρες στον Μαραθώνα, μετά από καταγγελία ότι τα ίχνη ηλικιωμένης γυναίκας είχαν εξαφανιστεί εδώ και περίπου 10 χρόνια, καθώς φέρεται να την είχε θάψει η κόρη της.

Η Ασφάλεια θεωρεί πως η γυναίκα αυτή έχει αποδημήσει, ωστόσο το όνομά της δεν είχε διαγραφεί από τα μητρώα του ΕΦΚΑ. Αυτή την ώρα, στελέχη της ΕΛΑΣ, κάνουν έρευνα τον κήπο της κατοικίας όπου διέμενε η 90χρονη, με ένα ή δύο συγγενικά της πρόσωπα.

Εις εξ αυτών, φερόμενα η κόρη της 90χρονης, φέρεται να έχει ομολογήσει στις αστυνομικές αρχές ότι έχουν θάψει τη σορό της στον κήπο της κατοικίας.

Πλάνα του Orange Press Agency δείχνουν την ιδιοκτησία στην οποία αναζητείται τώρα η σορός της ηλικιωμένης γυναίκας.