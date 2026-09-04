Σοκαριστικές είναι οι εξελίξεις αναφορικά με τις έρευνες για τον εντοπισμό της ηλικιωμένης που σύμφωνα με τη καταγγελία της εγγονής της είχε φύγει από τη ζωή πριν 10 χρόνια, ενώ η μητέρα με τον αδερφό της την είχαν κρύψει στο υπόγειο για να μπορουν να διατηρούν την σύνταξή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον δήμαρχο Μαραθώνα, Στέργιο Τσίρκα, κατά τις νέες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 4/09, στο σπίτι της οικογένειας στην παραλία Μαραθώνα, εντοπίστηκε σορός που εκτιμάται ότι ανήκει στην ηλικιωμένη, ενώ εντοπίστηκε τυλιγμένη με σεντόνια κα βρέθηκαν τα οστά της.

Στο σημείο βρίσκεται ιατροδικαστής, προκειμένου να γίνει η απαραίτητη εξέταση και να εξακριβωθεί η ταυτότητα της γυναίκας.

«Η μητέρα που δεν μου λέει που είναι η γιαγιά μου»

Ο εγγονός της ηλικιωμένης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς έχει συμβεί και υποστήριξε πως η μητέρα του δεν του αποκαλύπτει πού βρίσκεται η γιαγιά του. «Η μητέρα μου έχει κάνει παρανομία, αλλά δεν λέει ούτε σε μένα πού έχει βάλει τη γιαγιά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, όταν στο παρελθόν ρωτούσε τη μητέρα του για τη γιαγιά του, εκείνη του απαντούσε πως «έχω τακτοποιήσει το θέμα, μην ασχολείσαι».

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι τα τελευταία χρόνια δεν είχε συχνή επαφή με τη γιαγιά του, καθώς βρισκόταν στα Τρίκαλα μαζί με τον πατέρα του και δεν έμενε μόνιμα στην περιοχή.

Η υπόθεση άρχισε να παίρνει διαστάσεις περίπου πριν από δύο εβδομάδες, όταν η εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία ζει μόνιμα στο εξωτερικό, απευθύνθηκε στις Αρχές, καθώς είχε να επικοινωνήσει με τη γιαγιά της εδώ και περίπου δέκα χρόνια. Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τα στοιχεία της 90χρονης στη βάση δεδομένων του ΕΦΚΑ και διαπίστωσαν ότι ο θάνατός της δεν είχε δηλωθεί.

Ακολούθησε έρευνα, κατά την οποία η 68χρονη κόρη φέρεται να παραδέχθηκε ότι η μητέρα της είχε πεθάνει από παθολογικά αίτια και ότι η ίδια την είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού, χωρίς να πραγματοποιηθεί κηδεία. Παράλληλα, σύμφωνα με την κατάθεσή της, η γυναίκα φέρεται να συνέχιζε επί περίπου δέκα χρόνια να λαμβάνει παράνομα τη σύνταξη της μητέρας της.

Οι Αρχές έφτασαν στο σημείο που υπέδειξε η 68χρονη και ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες. Ειδικά συνεργεία και αστυνομικοί της Ασφάλειας ερεύνησαν τον κήπο με ειδικά μηχανήματα, χωρίς όμως να βρουν κάτι εκεί.