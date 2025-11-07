Μαραθώνιος 2025: Ξεκίνησαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Πυρετωδώς τρέχουν οι ετοιμασίες για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθωνίου Αθήνας, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (9/11), με ορισμένους δρόμους να κλείνουν από τη Παρασκευή (7/11). Η κυκλοφορία έχει ήδη διακοπεί στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ύψος του Παναθηναϊκού Σταδίου.



Στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και έμπροσθεν του Παναθηναϊκού Σταδίου βρίσκονται σε εξέλιξη πυρετώδεις εργασίες από τα αρμόδια συνεργεία προκειμένου να είναι όλα έτοιμα, όπως φαίνεται στο βίντεο από ρεπορτάζ του Orange Press.



​H διακοπή της κυκλοφορίας στον κεντρικό αυτό άξονα έχει προκαλέσει αυξημένη κίνηση στους γύρω δρόμους του Παγκρατίου, του Μετς, καθώς και στη Λεωφόρο Καλλιρρόης ενώ σύμφωνα με την Τροχαία, οι πρώτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ξεκινούν από απόψε, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, στις 19:00, οπότε και θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων:

​Στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Όλγας και της οδού Ερατοσθένους, στο ρεύμα προς Ευαγγελισμό.

​Στην οδό Αρδηττού, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βουλιαγμένης και Βασ. Όλγας, στο ρεύμα προς Ευαγγελισμό.

​Στην οδό Μάρκου Μουσούρου, σε όλο το μήκος της.

​Τα μέτρα θα κλιμακωθούν το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, λόγω των αγώνων δρόμου 5 χλμ. Από νωρίς το πρωί (06:00 και 09:00) θα ισχύει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε κεντρικές αρτηρίες (Βασ. Σοφίας, Βασ. Κωνσταντίνου, Αρδηττού, Μεσογείων, Συγγρού, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας κ.ά.).

​Από τις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου έως τις 21:00 το βράδυ, θα υπάρξει ολική διακοπή της κυκλοφορίας σε ένα μεγάλο μέρος του κέντρου. Οι δρόμοι που θα κλείσουν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ολόκληρη τη Βασιλέως Κωνσταντίνου (και στα δύο ρεύματα), την Αρδηττού (και στα δύο ρεύματα), τη Βασιλίσσης Όλγας, τη Βασιλίσσης Αμαλίας, την Πανεπιστημίου, τη Σταδίου, τη Βασιλίσσης Σοφίας (από Αμαλίας έως Ζαχάρωφ) και τμήμα της Λεωφόρου Συγγρού.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι ακόμη πιο εκτεταμένες την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, καθώς θα διεξαχθεί ο κύριος αγώνας του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, καλύπτοντας ολόκληρη την κλασική διαδρομή από τον Μαραθώνα έως το Παναθηναϊκό Στάδιο.

​Για τη διευκόλυνση του κοινού, η ΣΤΑ.ΣΥ ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τα δρομολόγια στις Γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό. Ωστόσο, το Τραμ (Γραμμή 6) από το μεσημέρι του Σαββάτου έως το βράδυ της Κυριακής θα έχει τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ», χωρίς να εξυπηρετεί τις στάσεις Σύνταγμα, Ζάππειο και Λ. Βουλιαγμένης.