March to Gaza: Διαμαρτυρία έξω από το ΥΠΕΞ για την επίθεση στο Global Sumud Flotilla

Επίθεση έκανε ο ισραηλινός στρατός σε πλοία από το στολίσκο Global Sumud Flotilla, και το March to Gaza απηύθυνε έκκληση στους πολίτες για διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Περίπου 150 πολίτες έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα και βρίσκονται από τις 10 το πρωί έξω από το ΥΠΕΞ.

Όπως δήλωσαν: «Έξι πλοία ξεκίνησαν από την Ελλάδα, τα τέσσερα με ελληνικά πληρώματα. Κάποια ξέρουμε ότι έχουν αναχαιτιστεί, με τα άλλα έχουμε χάσει επικοινωνία άρα θεωρούμε ότι αναχαιτίστηκαν».

Οι διοργανωτές της κίνησης March to gaza, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, έχουν ζητήσει να μπουν στο υπουργείο να παραδώσουν τα αιτήματα τους. «Μετά την αναχαίτιση της αποστολής Global Sumud Flotilla, στην οποία συμμετέχουν και είκοσι επτά (27) Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες, ζητούμε την άμεση και ουσιαστική παρέμβαση του Υπουργείου Εξωτερικών για την προστασία της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και των δικαιωμάτων τους».

Διαμαρτυρία έξω από το ΥΠΕΞ | EUROKINISSI

EUROKINISSI

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ για τους Έλληνες του Global Sumud Flotilla

«Οι 27 Έλληνες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», με κατεύθυνση προς την εμπόλεμη περιοχή της Γάζας, είναι καλά στην υγεία τους και δεν προκύπτει ότι υπήρξε άσκηση βίας σε βάρος τους. Σύμφωνα με ενημέρωση από το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, τα πλοία του στολίσκου καταπλέουν, συνοδεία ισραηλινών πλοίων, με ασφάλεια, στο λιμάνι του Ashdod και θα ακολουθήσουν διαδικασίες καταγραφής και απέλασης των επιβαινόντων.

Η Πρέσβης μας στο Τελ Αβίβ θα μεταβεί στον χώρο, όπου βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες. Τόσο τις προηγούμενες ημέρες, όσο και σήμερα, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διαβήματα στην ισραηλινή πλευρά, με τα οποία τέθηκε το ζήτημα της προστασίας των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στην αποστολή.

Σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες χώρες, πολίτες των οποίων συμμετέχουν στην αποστολή και βρίσκονται στο Ισραήλ, θα γίνουν οι προβλεπόμενες ενέργειες προς το Ισραήλ και θα παρασχεθεί προξενική συνδρομή».