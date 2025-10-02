Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla βρισκόταν μια ανάσα από τις ακτές της Γάζας, όταν ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν τα πλοιάρια εχθές (01/10).

Υπενθυμίζεται ότι ο στολίσκος ταξιδεύει εδώ και 42 ημέρες με έναν και μοναδικό στόχο: την ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστίνιους.

«Το Ισραήλ έχει ήδη σταματήσει «πολλά σκάφη» του στολίσκου, χωρίς να προκληθούν ζημιές και οι επιβαίνοντες μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, το βράδυ της Τετάρτης. «Η Γκρέτα (Τούνμπεργκ) και οι φίλοι της είναι σώοι και αβλαβείς», συμπλήρωσε, κοινοποιώντας ένα σύντομο βίντεο που έδειχνε την σουηδέζα ακτιβίστρια να μαζεύει τα προσωπικά της αντικείμενα περιστοιχισμένη από ένοπλους άνδρες.

Γάζα: Διοργανωτές της αποστολής και ακτιβιστές καταγγέλλουν τις ενέργειες του Ισραήλ

Οι διοργανωτές της αποστολής GSF, όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατήγγειλαν ότι έχει χαθεί κάθε επικοινωνία με πολλά σκάφη, διαβεβαιώνοντας ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τον εντοπισμό όλων των επιβαινόντων. Πρόκειται για «παράνομη επίθεση εναντίον άοπλων εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις», κατήγγειλε η GSF που κάλεσε «κυβερνήσεις, ηγέτες κρατών και διεθνείς θεσμούς να απαιτήσουν την ασφάλεια και την απελευθέρωση όλων των επιβαινόντων».

Ακτιβιστές που συμμετείχαν στην αποστολή αφηγήθηκαν ότι «περικυκλώθηκαν από ισραηλινά πολεμικά πλοία» καθώς πλησίαζαν στη Λωρίδα της Γάζας, σε θαλάσσια περιοχή όπου το Ισραήλ είχε αναχαιτίσει άλλα σκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια το καλοκαίρι.

Η αναχαίτιση της νηοπομπής από ισραηλινές δυνάμεις είναι «έγκλημα πειρατείας και θαλάσσιας τρομοκρατίας εναντίον αμάχων», κατήγγειλε η παλαιστινιακή Χαμάς, μετά την έναρξη της επιχείρησης του Ισραήλ εναντίον της αποστολής Global Sumud Flotilla.

Διεθνείς αντιδράσεις για την αναχαίτιση του στολίσκου από το Ισραήλ

Για την αναχαίτιση των πλοίων αντέδρασαν πολιτικά πρόσωπα διεθνώς.

Η παλαιστινιακής καταγωγής γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν, η οποία επέβαινε σε σκάφος της νηοπομπής Global Sumud Flotilla, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι συνέλαβε «παράνομα» και «αυθαίρετα» εκατοντάδες μέλη της αποστολής.

Η ευρωβουλευτής είχε αρχίσει να ενημερώνει σχετικά με την επιχείρηση αναχαίτισης της νηοπομπής μέσω Instagram, αφού είδε Ισραηλινούς να επιβιβάζονται σε σκάφος της αποστολής, προτού πετάξει το κινητό τηλέφωνό της στη θάλασσα όταν ξεκίνησε το ρεσάλτο στο σκάφος στο οποίο επέβαινε.

Η νηοπομπή είχε ξεκινήσει από την Ισπανία στις αρχές Σεπτεμβρίου με στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα. Συμμετείχαν σε αυτήν περίπου 45 σκάφη, με εκατοντάδες φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές από περισσότερες από 40 χώρες του κόσμου.

Ο εγγονός του Νέλσον Μαντέλα και πρώην μέλος του νοτιοαφρικανικού κοινοβουλίου, ο Μάντλα Μαντέλα, η σουηδέζα ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η παλαιστινιακής καταγωγής γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν και η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης συμμετείχαν σε αυτήν τη δράση με δεδηλωμένο στόχο «να σπάσει ο ναυτικός αποκλεισμός της Γάζας» και να παρασχεθεί «ανθρωπιστική βοήθεια σε έναν πολιορκημένο πληθυσμό που βρίσκεται αντιμέτωπος με λιμό και γενοκτονία».

Οι διοργανωτές είχαν διαμηνύσει ότι θα συνέχιζαν το ταξίδι τους προς τη Γάζα, αψηφώντας τις αξιώσεις του Ισραήλ, το οποίο κατήγγειλαν για τακτικές εκφοβισμού».

Η Ιταλία και η Ισπανία είχαν στείλει πολεμικά πλοία να συνοδεύσουν τον στολίσκο ύστερα από «επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη» τη νύχτα της 23ης προς 24η Σεπτεμβρίου, τις οποίες κατήγγειλαν τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόμοιες με δύο επιθέσεις που η GSF αποδίδει στο Ισραήλ όταν τα σκάφη της αποστολής ήταν αγκυροβολημένα ανοικτά της Τύνιδας στις 9 Σεπτεμβρίου

Ωστόσο, τα πολεμικά πλοία δεν ακολούθησαν τη νηοπομπή της GSF στη «ζώνη αποκλεισμού» που έχει ορίσει το Ισραήλ, ενώ Ρώμη και Μαδρίτη κάλεσαν τη νηοπομπή να μην προσεγγίσει τις ακτές της Γάζας.

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο απέλασε τη διπλωματική αντιπροσωπεία του Ισραήλ, μετά την αναχαίτιση της νηοπομπής του Global Sumud Flotilla από ισραηλινές δυνάμεις.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε το Ισραήλ για «τρομοκρατική ενέργεια».

Στη Γαλλία, ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό κάλεσε τις ισραηλινές αρχές να εγγυηθούν «την ασφάλεια των συμμετεχόντων» στην αποστολή.

Στην Ιταλία, εκατοντάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Ρώμης και της Νάπολης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την αναχαίτιση, επαναλαμβάνοντας το κάλεσμα των συνδικάτων για γενική απεργία αύριο Παρασκευή.

Η ελληνική αποστολή

Η Ελληνική Αποστολή με το πλοίο «Οξυγόνο» βρέθηκε επίσης στο στόχαστρο των ισραηλινών δυνάμεων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του March To Gaza Greece, το πλοίο έχει αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις «σε μια πράξη διεθνούς πειρατείας και κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Επιπλέον, στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες μας απαγάγονται αυτή τη στιγμή και μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος παρά τη θέληση τους.

Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση την άμεση και ασφαλή επιστροφή τους στη χώρα».

Η στιγμή της αναχαίτισης του ελληνικού πλοίου από το Ισραήλ

Σε βίντεο που ανέβασε το March to Gaza Greece στα κοινωνικά δίκτυα αποτυπώνεται η στιγμή της αναχαίτισης του «Οξυγόνου» από τις ισραηλινές δυνάμεις. Ωστόσο, το μήνυμα που μεταφέρει το πλήρωμα είναι: «Το κράτος του Ισραήλ δεν μπορεί να καταλάβει ότι το Global Sumud Flotilla δεν θα υποχωρήσει. Έχουμε αναλάβει μια πολιτική και ηθική υποχρέωση απέναντι στο δοκιμαζόμενο και θα την φέρουμε εις πέρας. Όλα τα μάτια στον στόλο - όλα τα μάτια στη Γάζα».

Πώς αντέδρασε το Ισραήλ όταν ενημερώθηκε ότι ο στόλος πλησιάζει

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται μια γυναίκα με στρατιωτική στολή να μιλάει στο τηλέφωνο, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως εκπρόσωπο του ισραηλινού ναυτικού.

Στην κλήση, προειδοποιεί τη νηοπομπή ότι πλησιάζει σε μια απαγορευμένη, αποκλεισμένη περιοχή και εξηγεί ότι οποιαδήποτε βοήθεια για τη Γάζα πρέπει να αποστέλλεται «μέσω των καθιερωμένων καναλιών».

Ο πρέσβης του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, Ντάνι Ντάνον, δήλωσε επίσης ότι οι ακτιβιστές που βρίσκονται στο πλοίο της νηοπομπής βοήθειας για τη Γάζα θα απελαθούν μόλις τελειώσει η εβραϊκή γιορτή του Γιομ Κιπούρ την Πέμπτη.

«Οι αναφορές υποδηλώνουν ότι αναμένονται περισσότερες παρεμβάσεις», δήλωσε η Νίντα Ιμπραήμ του Al Jazeera, που μεταδίδει από τη Ντόχα.

«Ισραηλινοί στρατιώτες επιβιβάστηκαν στα πλοία και συνέλαβαν πολλούς από τους ακτιβιστές που βρίσκονταν στο πλοίο. Οι συλληφθέντες θα έπρεπε κανονικά να υποβληθούν σε νομική διαδικασία, αλλά το Ισραήλ βρίσκεται επί του παρόντος σε σχεδόν πλήρη ακινησία λόγω της γιορτής του Γιομ Κιπούρ», πρόσθεσε.

«Αυτό σημαίνει ότι τα δικαστήρια και οι φυλακές δεν λειτουργούν, δημιουργώντας μια κατάσταση αβεβαιότητας για τους ακτιβιστές σε περίπτωση που συλληφθούν».



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, March to Gaza Greece και Al Jazeera