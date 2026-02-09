Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη: Εξιτήριο από το ΚΑΤ μετά το χειρουργείο

Εξιτήριο από το ΚΑΤ πήρε η Μαρέβα Γκραμπόφκσι Μητσοτάκη έπειτα από χειρουργείο στο οποίο ακολούθησε μετά το ατύχημα που είχε ενώ βρισκόταν στο Μιλάνο με τον πρωθυπουργό για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα, μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη χειρουργική αντιμετώπιση του τραυματισμού.

Η Μαρέβα Γκραμπόσφκι χειρουργήθηκε και στα δυο χέρια από τον Εμμανουήλ Φανδρίδη, διευθυντή του ΕΣΥ στο ΓΝΑ ΚΑΤ (προϊστάμενος κλινικής χεριού-μικροχειρουργικής άνω άκρου).

«Η κα Μητσοτάκη εμπιστεύτηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ήρθε από την Ιταλία κατευθείαν εδώ και χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ. Το οποίο είναι ένα νοσοκομείο που έχει τεράστια πρόοδο, το έχουμε φτιάξει καινούργιο και έχει και καταπληκτικούς γιατρούς. Έχω πολλά σχέδια για το ΚΑΤ», υπογράμμισε το πρωί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και ευχήθηκε περαστικά στην σύζυγο του πρωθυπουργού.