Μαρία Καρυστιανού: «Τα οστά του παιδιού μου είναι δικά μου, δεν είναι κρατική περιουσία»

Η Μαρία Καρυστιανού, μίλησε σήμερα (24/09) για το δικαίωμα της εκταφής των θυμάτων των Τεμπών, τονίζοντας ότι τα οστά του παιδιού της δεν αποτελούν κρατική περιουσία.

Συγκεκριμένα δήλωσε, στον Αθήνα 9,84 και στις «Ντάμες Σπαθί»: «Έχουμε δικαίωμα στην εκταφή. Τα οστά του παιδιού μου είναι δικά μου, δεν είναι κρατική περιουσία για να μου το απαγορεύσει κάποιος». Υπενθυμίζεται ότι, η πρόεδρος του Συλλόγου των θυμάτων των Τεμπών εξέφρασε από την πρώτη στιγμή τη στήριξη της στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι που ζητά επίσης την εκταφή του γιού του Ντέμι.

Η κυρία Καρυστιανού άσκησε έντονη κριτική στην πρόεδρο του Αρείου Πάγου, κ. Αναστασία Παπαδοπούλου «η οποία είπε ότι έχει γίνει εξαιρετική ανάκριση και έκλεισε σωστά η υπόθεση για να προχωρήσει η διαδικασία, όταν την ίδια μέρα προέκυψαν στοιχεία από το Γενικό Χημείο του Κράτους με 17 δείγματα ξυλολίου».

Πρόσθεσε δε πως και ο ανακριτής αντί να ζητήσει την εκταφή για να γίνουν τοξικολογικές, έκλεισε την υπόθεση.

Διαβάστε επίσης: Διαμαντοπούλου: «Έχουμε την ευθύνη να μη γίνουμε Καρυστιανού, ούτε Κωνσταντοπούλου»

«Δεν έχουν γίνει τοξικολογικές. Και μόνο γι’ αυτό τον λόγο θα έπρεπε να γίνει αυτεπαγγέλτως εκταφή», τόνισε.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι υπάρχουν δύο με τρεις σοροί με χημικό έγκαυμα από τον αέρα και πως ενώ τα ρούχα των θυμάτων έχουν μείνει αναλλοίωτα, έγραψαν ως αιτία θανάτου την απανθράκωση.

Τέμπη: Τα αιτήματα εκταφής

«Προφανώς και υπάρχουν αιτήματα εκταφής. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ο κ. Φλωρίδης βγαίνει και δηλώνει με τέτοια σιγουριά και με στόμφο ότι δεν έχει υποβληθεί αίτημα εκταφής από τον Πάνο Ρούτσι, όταν μπορεί εύκολα να αποδειχτεί ότι κάτι τέτοιο είναι ανακριβές. Με προβληματίζει έντονα αυτή η κατάσταση.

Όταν κατατέθηκε το πρώτο αίτημα εκταφής από τον κ. Ασλανίδη, η απάντηση ήταν κατηγορηματικά ”όχι”, είπαν ότι δεν βρέθηκαν στοιχεία για να γίνει τοξικολογική. Εν συνεχεία, ο κ. Ασλανίδης προχώρησε και σε δεύτερο αίτημα, πήγε στο Συμβούλιο Εφετών Λαρίσης και το αίτημα απερρίφθη και από εκεί. Μάλιστα, το Συμβούλιο Εφετών του επέβαλε και πρόστιμο γιατί επανήλθε, ενώ το πρώτο αίτημα είχε απορριφθεί. Γι’ αυτό κι εγώ έκανα αίτημα μόνο για DNA -όπως ακριβώς δικαιούμαι- στη Θεσσαλονίκη.

Όμως, η Εισαγγελέας μου το αρνήθηκε δηλώνοντας αναρμόδια και με έστειλε στη Λάρισα. Φυσικά, η αναρμοδιότητα που επικαλέστηκε δεν ισχύει γιατί η αρμοδιότητα ανήκει στο Δήμο που έχει γίνει η ταφή».

Μαρία Καρυστιανού: «Την ημέρα που έκλεισε η ανάκριση προέκυψε ένα στοιχείο-φωτιά»

«Με έχει προβληματίσει και η δήλωση της Προέδρου του Αρείου Πάγου η οποία ουσιαστικά μας είπε ότι ο τρόπος που έκλεισε η ανάκριση ήταν …εξαιρετικός ενώ όλοι ξέρουμε τι έχει συμβεί. Την ίδια μέρα που έκλεισε η ανάκριση προέκυψε ένα στοιχείο-φωτιά. Το Γενικό Χημείο του Κράτους παραδέχτηκε ότι εντοπίστηκε ξυλόλιο σε 17 δείγματα.

Ωστόσο, την ώρα που ο ανακριτής παρέλαβε το χαρτί με τα νέα στοιχεία, αντί να κινήσει αυτεπαγγέλτως τη διαδικασία εκταφής, έκλεισε την υπόθεση. Παίζουν με τις λέξεις. Με τον τρόπο που αντιμετώπισαν τον κ. Ασλανίδη, έκοψαν σε όλους μας τη δυνατότητα να υποβάλουμε εκ νέου αίτημα εκταφής. Αυτή τη στιγμή καταπατάται ένα πολύ βασικό δικαίωμα».

«Υπάρχει πρόβλημα και με τους ιατροδικαστές οι οποίοι παραβίασαν τα πρωτόκολλα. Όταν υπάρχει φωτιά και έχεις βρει σορούς σε αυτή την κατάσταση, είσαι υποχρεωμένος να προχωρήσεις σε μια σειρά τοξικολογικών εξετάσεων. Επομένως, δόθηκε εντολή να μην ακολουθηθεί το πρωτόκολλο, να γίνει μόνο τεστ DNA και να παραδοθούν οι σακούλες στους συγγενείς. Αυτό είναι αδιανόητο. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν σοροί μόνο με χημικά εγκαύματα από τον αέρα».

Καρυστιανού: «Η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου προδικάζει την απόφαση»

«Η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, κ. Παπαδοπούλου, ουσιαστικά είπε ότι η ανάκριση ολοκληρώθηκε κανονικά και πως ακόμα και αν προκύψουν νέα αιτήματα εκταφής, θα απορριφθούν και αυτά. Πώς προδικάζει η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου την απόφαση της Προέδρου Εφετών Λαρίσης; Προκαταλαμβάνει την απόφαση. Αυτό ακριβώς επικαλείται και ο κ. Φλωρίδης».

«Θεωρούμε ότι η εκταφή είναι σημαντική γιατί θα δώσει απαντήσεις σε όλους εμάς που μάθαμε με τραγικό τρόπο ότι τα παιδιά μας επέζησαν της σύγκρουσης και κάηκαν στη συνέχεια.

Δεν έχει γίνει καμία έρευνα για τη φωτιά που έκαψε την κόρη μου. Δεν υπάρχει ούτε ένας ένοχος. Πάμε σε μια δίκη στην οποία έχει αφαιρεθεί το κομμάτι της πυρκαγιάς που έκαψε ζωντανούς ανθρώπους. Επομένως, γιατί οδηγηθούμε σε μια δίκη; Μόνο για τη σύγκρουση ενώ υπάρχει ανθρωποκτονία με δόλο αφού γνώριζαν τα πάντα, γνώριζαν την επικινδυνότητα;»

«Έχουμε ήδη κάνει κάποιες κινήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γίνονται συζητήσεις στις Βρυξέλλες για τα Τέμπη ενώ και η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι έχει γίνει θέμα σε πολλά ευρωπαϊκά ΜΜΕ, με πολύ αρνητικά σχόλια για την εικόνα της χώρας», δήλωσε.