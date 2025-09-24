Διαμαντοπούλου: «Έχουμε την ευθύνη να μη γίνουμε Καρυστιανού, ούτε Κωνσταντοπούλου»

Η Άννα Διαμαντοπούλου υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, σε εκδήλωση σήμερα (24/09) στο Κιλκίς σχολίασε μεταξύ άλλων, τη στάση του κόμματος αναφορικά με το ζήτημα των Τεμπών τονίζοντας ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν πρέπει να «γίνει Καρυστιανού, ούτε Κωνσταντοπούλου».

Συγκεκριμένα, η πολιτικός δήλωσε: «Βγήκε η Καρυστιανού. Πολύ ωραία. Έγινε το “Δεν έχω οξυγόνο” και μαζεύτηκε ένα εκατομμύριο κόσμος. Μήπως θυμάστε τι επακολούθησε; Μήπως θυμάστε ότι δημιουργήθηκε ξαφνικά η Κωνσταντοπούλου; Μήπως αυτού του είδους η αντίδραση μπορεί να φέρει τη χειρότερη μορφή λαϊκισμού, που την είδαμε επί Τσίπρα; Εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα που θα γίνει Κωνσταντοπούλου.

Εμείς είμαστε ένα κόμμα που προερχόμαστε από έναν πολύ μεγάλο πολιτικό, που έπιανε τις μάζες επί της ουσίας. Δεν έβγαζε, απλά, τις μάζες στον δρόμο».

Η κ. Διαμαντοπούλου επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να μένει στον θεσμικό του ρόλο, καθώς μόνο αυτός μπορεί να φέρει πραγματικές αλλαγές. «Έχουμε, λοιπόν, τώρα την ευθύνη, όχι να γίνουμε Καρυστιανού, ούτε να γίνουμε Κωνσταντοπούλου. Εμείς είχαμε την ευθύνη να φέρουμε τα ζητήματα στη Βουλή, να δώσουμε όλα τα στοιχεία, να απαιτήσουμε απαντήσεις.

Συμμετείχαμε, βεβαίως, σε όσες εκδηλώσεις έγιναν, αλλά η θεσμική μας λειτουργία είναι αυτή που θα αλλάξει τα δεδομένα. Και εγώ σας λέω το εξής: είδατε τι έγινε με όλη αυτήν την ιστορία και τον τρόπο που λειτούργησε η κυρία Κωνσταντοπούλου; Είδατε ότι ευτελίστηκαν ένα σωρό διαδικασίες και πράγματα και αποδείχτηκαν ψέματα;»

Η κυρία Διαμαντοπούλου ανέφερε ότι χρέος του ΠΑΣΟΚ είναι να εμείνει στον θεσμικό διάλογο. «Έχει πολύ μεγάλη σημασία να διατηρήσουμε τον πολιτικό διάλογο, να διατηρήσουμε την πολιτική ισορροπία στο σύστημα», είπε και πρόσθεσε: «Αλλιώς, σε μια Ευρώπη που είναι όλοι στους δρόμους -γιατί τα περάσαμε όλα αυτά, τις γροθιές, τις φωνές, τα σπασμένα τζάμια το να βρίζουμε τους αντιπάλους -τα ζήσαμε με τον ΣΥΡΙΖΑ- εμείς λοιπόν λέμε, δεν θα τα ξανακάνουμε, εμείς θέλουμε μια χώρα με πολιτική ηρεμία».