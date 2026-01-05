Μενού

Μαρία Καρυστιανού: «Τέμπη και στον αέρα; - Η κυβέρνηση αγνοεί επιδεικτικά τους ειδικούς»

Αιχμηρή παρέμβαση της Μαρίας Καρυστιανού μετά το μπλακ άουτ στον εναέριο χώρο, με αναφορές στις παθογένειες των μεταφορών.

Η Μαρία Καρυστιανού
Μαρία Καρυστιανού | Eurokinissi
Έντονο προβληματισμό και οργή προκαλεί το πρωτοφανές μπλακ άουτ που σημειώθηκε χθες στον ελληνικό εναέριο χώρο, αφήνοντας για αρκετές ώρες τη χώρα χωρίς πλήρη δυνατότητα διαχείρισης της αεροπορικής κυκλοφορίας.

Το περιστατικό, που ανέδειξε για ακόμη μία φορά τις χρόνιες παθογένειες στις υποδομές και στα συστήματα ασφαλείας, προκάλεσε κύμα αντιδράσεων.

Ανάμεσα σε όσους τοποθετήθηκαν δημόσια ήταν και η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, η οποία με μια αιχμηρή ανάρτηση συνέδεσε το συμβάν με τη γενικότερη εικόνα παραμέλησης των μεταφορών στη χώρα, χρησιμοποιώντας τη φράση «Τέμπη και στον αέρα».

