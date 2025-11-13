Ανεπανόρθωτες καταστροφές αποκαλύφθηκαν με το φως της ημέρας στη Μαρίνα Ζέας, όπου τέσσερα σκάφη κάηκαν ολοσχερώς και βυθίστηκαν, ύστερα από πυρκαγία που προκλήθηκε στην Ακτή Θεμιστοκλέους, με τις αρμόδιες αρχές να προσπαθούν να αποτρέψουν την διαρροή καυσίμων στη θάλασσα.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης (13/11), όταν ξέσπασε φωτιά σε ξύλινο ιστιοφόρο που εκτελούσε τουριστικά δρομολόγια από και προς την Αίγινα, η οποία εξαπλώθηκε με ταχύτητα στα γειτονικά πολυτελή γιοτ, καταστρέφοντάς τα ολοκληρωτικά.

Στο σημείο επιχείρησαν είκοσι πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και ένα πυροσβεστικό πλοιάριο, δίνοντας μάχη με τις φλόγες προκειμένου να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς. Ευτυχώς, δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός, καθώς το Λιμενικό απέκλεισε άμεσα την περιοχή.

Μετά το περιστατικό, συνεργεία τοποθέτησαν ειδικό πλέγμα περιμετρικά στο σημείο όπου έχουν βυθιστεί τα τέσσερα σκάφη προκειμένου να περιοριστεί η θαλάσσια ρύπανση από τα καύσιμα και τα υλικά που έχουν βυθιστεί.

Η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ τα στελέχη του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Δήμαρχος Πειραιά: «Πρέπει να δούμε λίγο παραπάνω τους κανόνες ασφαλείας»

Στη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης (13/11) σε σκάφη στη Μαρίνα Ζέας, αναφέρθηκε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.



​Ο κ. Μώραλης, αφού σημείωσε πως το σημαντικότερο είναι ότι δεν υπήρξαν θύματα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει αντίστοιχο περιστατικό μέσα σε 1,5 χρόνο, τονίζοντας την ανάγκη να εξεταστούν οι κανόνες ασφαλείας.



​«3:30 ώρα, 4:00 παρά ενημερώθηκα εγώ. Ξεκίνησε η φωτιά από ένα ξύλινο σκάφος. Επεκτάθηκε και σε άλλα. Ευτυχώς έγινε γρήγορα η παρέμβαση και της Πυροσβεστικής. Έβγαλαν στα ανοιχτά δύο-τρία σκάφη, τα βλέπετε νομίζω ούτως ή άλλως και τώρα στα ανοιχτά, στο να μπορέσουνε να σβήσουν την πυρκαγιά.

​Έγινε αυτό. Δεν υπάρχουν ευτυχώς θύματα, αυτό είναι το σημαντικότερο», είπε συγκεκριμένα.

Πρόσθεσε: «Έχουν πέσει και δύτες στο λιμάνι Ζέας για να δούνε. Ξέρετε, η διαχείριση του λιμανιού την έχει ιδιωτική εταιρεία, είναι παραχωρημένο το λιμάνι της Ζέας. Μας ανησυχεί ότι είναι δεύτερη φορά που έγινε το τελευταίο 1,5 χρόνο. Πρέπει να το δούμε.»

​«Παρόλα αυτά, έχει έρθει η ρυπαντική, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως, πέρα από τις ανθρώπινες ζωές, είναι η μόλυνση, είτε των νερών, είτε οι αέριοι ρύποι. Οπότε αυτό αφορά την πόλη» τόνισε μιλώντας στο Orange Press Agency.

Ο Δήμαρχος επισήμανε ότι «​έχουμε καλή συνεργασία με τη Μαρίνα όμως, πιστεύω θα γίνουν αυτά που πρέπει. Και από κει και πέρα, πρέπει οι ίδιοι να δούνε τα ζητήματα ασφαλείας. Νομίζω υπήρχε και το patrol, γι' αυτό και το βρήκανε γρήγορα, είδαν τον καπνό και παρενέβησαν γρήγορα. Παρόλα αυτά, επειδή η μαρίνα είναι μες στην πόλη, νομίζω πρέπει να δούμε λίγο παραπάνω τους κανόνες ασφαλείας».