Στη Μητρόπολη Αθηνών έφτασε λίγο πριν τις 8 το πρωί σήμερα (31/3) η σορός της Μαρινέλλας όπου θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι τη 1 το μεσημέρι.

Πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί ήδη από νωρίς το πρωί έξω από το παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου για να πουν το τελευταίο αντίο στη μεγάλη κυρία του ελληνικού πενταγράμμου.

Τη σορό της Μαρινέλλας συνόδευαν οι δικοί της άνθρωποι, η κόρη της, Τζωρτζίνα Σερπιέρη και τα εγγόνια της, Δημήτρης και Μελίνα, με τη συγκίνηση, όπως είναι φυσικό, να είναι εμφανής στα πρόσωπά τους.

Διαβάστε ακόμα: Mαρινέλλα: Οι εξετάσεις που δίνονται στο πάλκο και οι «Μαρινελλικοί» - Η σπάνια συνέντευξή της το 1982

Από τους πρώτους επωνύμους που έφτασαν στο σημείο ήταν ο Τάκης Ζαχαράτος με τον οποίο είχαν συνεργαστεί επί σκηνής, αλλά τους συνέδεε και στενή φιλία.

Η εξόδιος ακολουθία προγραμματίζεται για τις 14:00 στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ η ταφή της εν συνεχεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Μιλώντας για τη Μαρινέλλα, ο Γιώργος Ντάβλας είπε: «Μεγάλη απώλεια, τεράστια καλλιτέχνιδα και τραγουδίστρια. Έφυγε μια γυναίκα που ήταν μια τεράστια αγκαλιά για όλους, για τους νέους καλλιτέχνες, αλλά και μια γυναίκα που σε συμβούλευε ωραία και σωστά. Για μένα είναι μεγάλη απώλεια, για μένα δεν έχει πεθάνει, πολύ σπουδαία γυναίκα».