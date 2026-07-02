Ο ηθοποιός Μάρκος Λεζές αποκάλυψε λεπτομέρειες για τον θάνατο του συναδέλφου και φίλου του, Μιχάλη Μόσιου, σημειώνοντας πως είχε πεθάνει μερικές ώρες, πριν τον εντοπίσουν.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, για τη σχέση τους και τον θάνατο του Μιχάλη Μόσιου, σε ηλικία 79 ετών, ενημέρωσε πως ήταν μόνος στο εξοχικό του στην Κερατέα όταν πέθανε.

«Ήταν καλός άνθρωπος, τίμιος και ταλαντούχος. Είχε απομονωθεί τα τελευταία χρόνια στην Κερατέα. Τον κυνηγούσα για το τσιγάρο, του έλεγα "μην καπνίζεις, θα σε καταστρέψει το τσιγάρο"» σημείωσε αρχικά.

«Τηλεφωνιόμασταν κάθε εβδομάδα» συνέχισε.

Η σύζυγός του Μιχάλη Μόσιου, Βάσια, τον ενημέρωσε για τις συνθήκες του θανάτου του.

«Πήρα τη γυναίκα του, τη Βάσια, μου είπε ότι τον βρήκαν στο μπάνιο. Τη ρώτησα πώς έγινε αυτό, μου είπε "δεν ξέρω". Έμενε μόνος του στην Κερατέα, η γυναίκα του και τα παιδιά του έμεναν στη Νέα Σμύρνη».

Ακόμα, δήλωσε πως ο ηθοποιός πρέπει να είχε πεθάνει από τα ξημερώματα της Κυριακής (30/06), πριν εντοπιστεί από αστυνομικούς, που είχε στείλει η οικογένεια στο σπίτι, καθώς δεν τον έβρισκε.

«Είχε "φύγει" από τα ξημερώματα της Κυριακής. Τον έπαιρναν τηλέφωνο και δεν απαντούσε. Έστειλαν την αστυνομία, φώναζαν, δεν απαντούσε, τα φώτα ήταν αναμμένα. Ο γείτονας δίπλα είχε τα κλειδιά, άνοιξε και τον βρήκε» είπε.