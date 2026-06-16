Μαρουσάκης: Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα ο «θερμικός θόλος» από την Ιβηρική - Πού έρχονται μπόρες από αύριο

Ένας αρκετά ζεστός Ιούλιος φέρεται να είναι στα σκαριά, και σύμφωνα με την καιρική πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, «θερμικός θόλος» θα χτυπήσει την Ιβηρική Χερσόνησο.

Ο μετεωρολόγος μιλώντας στο Open, διέψευσε τα περί «καυτού Ιουλίου» με «πρωτοφανείς» θερμοκρασίες, ωστόσο επιβεβαίωσε ότι έρχονται υψηλές θερμοκρασίες.

«Βρίσκεται πιο μακριά από την περιοχή μας, επηρεάζει κυρίως την Υβηρική Χερσόνησο», σημείωσε στην πρόγνωσή του στο Open. Ωστόσο, τόνισε ότι η Ελλάδα επηρεάζεται από ένα παράλληλο καιρικό μοτίβο, που θα προκαλέσει μελτέμια και καιρική αστάθεια, φαινόμενα που θα κρατήσουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Καιρός: Πού θα καταγραφούν μελτέμια, μπόρες και... 37άρια

Παρά τα επικείμενα μελτέμια, πολύ ζεστή αναμένεται να είναι η σημερινή ημέρα (16/6) με τον υδράργυρο να δείχνει 35 με 37 βαθμούς βαθμούς κελσίου.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ωστόσο, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να για μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και βορειοανατολικά ηπειρωτικά αργά το απόγευμα.

Σε ότι αφορά το πεδίοτων ανέμων, ανέφερε ότι θα επικρατήσει ένα μέτριο βορειοδυτικό ρεύμα, στα νότια - νοτιοανατολικά θαλάσσια τμήματα, ενώ σε άλλες περιοχές οι άνεμοι δεν πρέπει να προβληματίζουν.

Τέλος, αναφορικά με τις θερμοκρασίες, αναμένεται να αγγίξουν στις περισσότερες περιοχές 35 και 36 βαθμούς, ενώ δεν αποκλείεται σε τοπικά, το θερμόμετρο να δείξει και 37 βαθμούς.