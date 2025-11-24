Η κακοκαιρία θα πλήξει τη χώρα και αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη που βλέπει το χαμηλό βαρομετρικό που έρχεται από την Ιταλία να προκαλεί προβλήματα.

Συγκεκριμένα, η δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα θα βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή καθώς θα πέσει μεγάλος όγκος νερού, όπως συνέβη και τις προηγούμενες ημέρες. Επιπλέον, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σημαντική πτώση σε σχέση με τα 20άρια της προηγούμενης εβδομάδας, όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος του Open στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος».

Η Δευτέρα 24/11 ξεκινά με κρύο και σε ορισμένες περιοχές το θερμόμετρο βρίσκεται οριακά πάνω ή ακόμα και οριακά κάτω από το μηδέν. Η μέρα ωστόσο, θα κυλήσει με ήπιες καιρικές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Το βράδυ αναμένονται να ξεκινήσουν οι βροχές στο Ιόνιο.

Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, όμως προς το απόγευμα θα αναπτυχθούν συννεφιές. Η θερμοκρασία ξεκινά από 8-10 βαθμούς και θα φτάσει τους 17-18 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, επίσης η μέρα θα είναι ηλιόλουστη και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 14-15 βαθμούς.

Αύριο Τρίτη, η δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα θα είναι στο «κόκκινο» με καταιγίδες και πολύ νερό σε μια ήδη ταλαιπωρημένη περιοχή. Το μοτίβο δεν αλλάζει ούτε την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη ο καιρός θα βαρύνει γενικότερα και για την υπόλοιπη Ελλάδα.