Η κακοκαιρία θα πλήξει τη χώρα και αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη που βλέπει το χαμηλό βαρομετρικό που έρχεται από την Ιταλία να προκαλεί προβλήματα.
Συγκεκριμένα, η δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα θα βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή καθώς θα πέσει μεγάλος όγκος νερού, όπως συνέβη και τις προηγούμενες ημέρες. Επιπλέον, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σημαντική πτώση σε σχέση με τα 20άρια της προηγούμενης εβδομάδας, όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος του Open στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος».
Η Δευτέρα 24/11 ξεκινά με κρύο και σε ορισμένες περιοχές το θερμόμετρο βρίσκεται οριακά πάνω ή ακόμα και οριακά κάτω από το μηδέν. Η μέρα ωστόσο, θα κυλήσει με ήπιες καιρικές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Το βράδυ αναμένονται να ξεκινήσουν οι βροχές στο Ιόνιο.
Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, όμως προς το απόγευμα θα αναπτυχθούν συννεφιές. Η θερμοκρασία ξεκινά από 8-10 βαθμούς και θα φτάσει τους 17-18 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη, επίσης η μέρα θα είναι ηλιόλουστη και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 14-15 βαθμούς.
Αύριο Τρίτη, η δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα θα είναι στο «κόκκινο» με καταιγίδες και πολύ νερό σε μια ήδη ταλαιπωρημένη περιοχή. Το μοτίβο δεν αλλάζει ούτε την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη ο καιρός θα βαρύνει γενικότερα και για την υπόλοιπη Ελλάδα.
- Η εξομολόγηση Τσίπρα για το 2015 στην Ιθάκη: Τα δύσκολα 24ωρα πριν το Ζάππειο και τα κρίσιμα «όχι»
- Μαρουσάκης: Πτώση θερμοκρασίας και καταιγίδες - Ποιες περιοχές θα χτυπήσει η κακοκαιρία
- «Ενδείξεις για σοβαρή πανελλαδική κακοκαιρία»: Βροχές, χιόνια και «γεύση χειμώνα» σύμφωνα με τον Τσατραφύλλια
- Περιπέτεια υγείας για τον Άκη Τσελέντη: «Σχεδόν 50 μέρες στο νοσοκομείο»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.