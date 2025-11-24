Μενού

Μαρουσάκης: Πτώση θερμοκρασίας και καταιγίδες - Ποιες περιοχές θα χτυπήσει η κακοκαιρία

Νέες βροχές έρχονται σε περιοχές που έχουν ήδη δεχτεί μεγάλο όγκο νερού.

Reader symbol
Newsroom
kataigida
Kαταιγίδα | eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Η κακοκαιρία θα πλήξει τη χώρα και αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη που βλέπει το χαμηλό βαρομετρικό που έρχεται από την Ιταλία να προκαλεί προβλήματα.

Συγκεκριμένα, η δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα θα βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή καθώς θα πέσει μεγάλος όγκος νερού, όπως συνέβη και τις προηγούμενες ημέρες. Επιπλέον, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σημαντική πτώση σε σχέση με τα 20άρια της προηγούμενης εβδομάδας, όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος του Open στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος».

Η Δευτέρα 24/11 ξεκινά με κρύο και σε ορισμένες περιοχές το θερμόμετρο βρίσκεται οριακά πάνω ή ακόμα και οριακά κάτω από το μηδέν. Η μέρα ωστόσο, θα κυλήσει με ήπιες καιρικές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Το βράδυ αναμένονται να ξεκινήσουν οι βροχές στο Ιόνιο.

Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, όμως προς το απόγευμα θα αναπτυχθούν συννεφιές. Η θερμοκρασία ξεκινά από 8-10 βαθμούς και θα φτάσει τους 17-18 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, επίσης η μέρα θα είναι ηλιόλουστη και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 14-15 βαθμούς.

Αύριο Τρίτη, η δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα θα είναι στο «κόκκινο» με καταιγίδες και πολύ νερό σε μια ήδη ταλαιπωρημένη περιοχή. Το μοτίβο δεν αλλάζει ούτε την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη ο καιρός θα βαρύνει γενικότερα και για την υπόλοιπη Ελλάδα.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ