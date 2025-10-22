Μενού

Μαρούσι: Μικρή εστία φωτιάς σε πολυκατάστημα παιχνιδιών

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική από μικρή φωτιά που ξέσπασε σε γνωστό κατάστημα αλυσίδας παιχνιδιών στο Μαρούσι.

Φωτιά σε γνωστό κατάστημα αλυσίδας παιχνιδιών στο Μαρούσι | Orange Press Agency
Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης στην Πυροσβεστική όταν έλαβε πληροφορία από περίοικους για φωτιά σε γνωστό κατάστημα αλυσίδας παιχνιδιών (Jumbo) στο Μαρούσι.

Όταν οι πρώτες δυνάμεις έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν πυκνό καπνό να έχει «απλωθεί» στο κατάστημα, που βρίσκεται επί της Ανδρέα Παπανδρέου, και άρχισαν να επιχειρούν.

Υπό τον φόβο εξάπλωσης στο συμβάν έσπευσαν πάνω από είκοσι πυροσβέστες με δέκα οχήματα της Πυροσβεστικής.

Όπως διαπιστώθηκε, υπήρχε μια εστία φωτιάς κοντά στην είσοδο του καταστήματος που αντιμετωπίστηκε έγκαιρα.

Για περίπου μισή ώρα, η κίνηση των οχημάτων στην Ανδρέα Παπανδρέου γινόταν στη μία λωρίδα.

Διεξάγεται έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.

ΕΛΛΑΔΑ