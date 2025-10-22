Μαρούσι: Μικρή εστία φωτιάς σε πολυκατάστημα παιχνιδιών

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης στην Πυροσβεστική όταν έλαβε πληροφορία από περίοικους για φωτιά σε γνωστό κατάστημα αλυσίδας παιχνιδιών (Jumbo) στο Μαρούσι.
Όταν οι πρώτες δυνάμεις έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν πυκνό καπνό να έχει «απλωθεί» στο κατάστημα, που βρίσκεται επί της Ανδρέα Παπανδρέου, και άρχισαν να επιχειρούν.
Υπό τον φόβο εξάπλωσης στο συμβάν έσπευσαν πάνω από είκοσι πυροσβέστες με δέκα οχήματα της Πυροσβεστικής.
Όπως διαπιστώθηκε, υπήρχε μια εστία φωτιάς κοντά στην είσοδο του καταστήματος που αντιμετωπίστηκε έγκαιρα.
Για περίπου μισή ώρα, η κίνηση των οχημάτων στην Ανδρέα Παπανδρέου γινόταν στη μία λωρίδα.
Διεξάγεται έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.
- Διονύσης Σαββόπουλος: «Ξυπνώ ένα βράδυ μούσκεμα» - Όταν αποκάλυψε τη μάχη με τον καρκίνο
- Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος σε ηλικία 81 ετών
- Ηχηρή απουσία στη Βουλή: Γιατί ο Νίκος Δένδιας απουσίαζε από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη
- «Γι' αυτό τα παιδιά των σταρ γίνονται τρανς» - Γρήγορα ένα χρυσό βατόμουρο στη γυναίκα του Σιλβέστερ Σταλόνε
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.