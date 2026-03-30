Μαρούσι: Τετράχρονο παιδί περιπλανιόταν μόνο του στους δρόμους - Συνελήφθησαν οι γονείς του

Σοκ έχει προκαλέσει ένα περιστατικό που έλαβε χώρα στο Μαρούσι με θύμα ένα 4χρονο κοριτσάκι, το οποίο εντοπίστηκε να περιπλανιέται μόνο του στους δρόμους, χωρίς επίβλεψη ενήλικα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί έγινε αντιληπτό από έναν οδηγό ταξί, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία, η οποία στη συνέχεια προχώρησε στον εντοπισμό των γονέων και τη σύλληψή τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το παιδί είχε φύγει μόνο του από το σπίτι και κινούνταν ασυνόδευτο στην περιοχή, μέχρι που εντοπίστηκε από τον οδηγό ταξί. Όταν εκείνος το ρώτησε πού βρίσκεται το σπίτι του, το κοριτσάκι δεν κατάφερε να δώσει σαφή απάντηση, λέγοντας πως οι γονείς του είχαν τσακωθεί και ότι στο σπίτι βρισκόταν μόνο η γιαγιά του.

Ο οδηγός κάλεσε το 100 και στο σημείο έσπευσαν οι αστυνομικοί, μεταφέροντας το παιδί στο αστυνομικό τμήμα. Λίγη ώρα αργότερα, στο τμήμα οδηγήθηκαν και οι γονείς του, οι οποίοι συνελήφθησαν. Πρόκειται για μια 33χρονη μητέρα και τον πατέρα, αμφότεροι ρωσικής καταγωγής.

Αξίζει να αναφερθεί ότι γείτονες της οικογένειας καταγγέλλουν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Όπως αναφέρουν, παρόμοιο συμβάν είχε σημειωθεί πριν από περίπου τέσσερις μήνες, όταν το ίδιο παιδί είχε εντοπιστεί να κυκλοφορεί μόνο του στη γειτονιά. Τότε, μάλιστα, είχε εισέλθει σε ψιλικατζίδικο, με γειτόνισσα να καλεί την αστυνομία, χωρίς ωστόσο να υπάρξει περαιτέρω εξέλιξη, καθώς το παιδί είχε επιστρέψει στο σπίτι του.

Η μητέρα αφέθηκε ελεύθερη λίγη ώρα μετά τη σύλληψή της και, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι το παιδί κατάφερε να ξεκλειδώσει την πόρτα και να βγει από το σπίτι χωρίς να γίνει αντιληπτό από τον πατέρα, ο οποίος βρισκόταν εντός της οικίας.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για να διαλευκάνουν την υπόθεση, καθώς η επανάληψη παρόμοιου περιστατικού μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια και την επίβλεψη του ανήλικου παιδιού.