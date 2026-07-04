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Μαρούσι: Τραυματίστηκε άνδρας από κατάρρευση μεσοτοιχίας σε οικοδομή

Τον τραυματισμό ενός άνδρα προκάλεσε η κατάρρευση μιας μεσοτοιχίας που βρισκόταν σε υπό κατασκευή οικοδομή στο Μαρούσι.

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Αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη
Αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη | Φωτ. Αρχείου: ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI
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Σοκ έχει προκαλέσει ο τραυματισμός ενός άνδρας από κατάρρευση μεσοτοιχίας σε υπό κατασκευή οικοδομή στο Μαρούσι.

Ειδικότερα σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου όταν τμήμα μεσοτοιχίας από υπό ανέγερση πολυκατοικίας επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου, κατέρρευσε και έπεσε σε γειτονικό σπίτι.

Συγκεκριμένα τα συντρίμμια κατέληξαν στην ταράτσα και στην αυλή της παρακείμενης μονοκατοικίας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά στα πόδια ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, που εκείνη την ώρα βρισκόταν στην αυλή.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Γ.Γεννηματάς» για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Λόγω του περιστατικού, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Γ. Παπανδρέου, από το ύψος της οδού Σαπφούς.

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