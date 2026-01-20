Μενού

Μαθητής γυμνασίου πήγε στο σχολείο με πιστόλι στη Ζάκυνθο - Προσήχθη μαζί με τον πατέρα του

Η ΕΛΑΣ προχώρησε στη προσαγωγή 14χρονου μαθητή στη Ζάκυνθου που πήγε στο σχολείο του, έχοντας μαζί του πιστόλι.

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου έχει προσαχθεί ένας 14χρονος μαθητής Γυμνασίου του νησιού, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, πήγε σήμερα το πρωί, (20/01) στο σχολείο του, έχοντας μαζί του, εκτός από τα βιβλία του και ένα πιστόλι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το όπλο έγινε αντιληπτό από κάποιους συμμαθητές του 14χρονου, οι οποίοι μόλις το είδαν τον κατήγγειλαν, οδηγώντας στην προσαγωγή του νεαρού στην Ασφάλεια Ζακύνθου.

Στο τμήμα, έχει προσαχθεί και ο πατέρας του ανήλικου προκειμένου να δώσει εξηγήσεις ενώ αναμένεται η απόφαση εισαγγελέα για πως θα προχωρήσει η υπόθεση.

