Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου έχει προσαχθεί ένας 14χρονος μαθητής Γυμνασίου του νησιού, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, πήγε σήμερα το πρωί, (20/01) στο σχολείο του, έχοντας μαζί του, εκτός από τα βιβλία του και ένα πιστόλι.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το όπλο έγινε αντιληπτό από κάποιους συμμαθητές του 14χρονου, οι οποίοι μόλις το είδαν τον κατήγγειλαν, οδηγώντας στην προσαγωγή του νεαρού στην Ασφάλεια Ζακύνθου.
Στο τμήμα, έχει προσαχθεί και ο πατέρας του ανήλικου προκειμένου να δώσει εξηγήσεις ενώ αναμένεται η απόφαση εισαγγελέα για πως θα προχωρήσει η υπόθεση.
