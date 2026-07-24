Μαύρισε ο ουρανός στην Αττική: Ξέσπασαν θυελλώδεις άνεμοι και καταιγίδα

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει αυτή την ώρα την Αττική. Ο ουρανός μαύρισε μέσα σε λίγα λεπτά και ξέσπασαν θυελλώδεις άνεμοι και σφοδρή καταιγίδα με το σκηνικό να θυμίζει κάθε άλλο παρά καλοκαίρι.
Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι έντονα τις επόμενες ώρες με την κακοκαιρία να έχει χτυπήσει πολλά μέρη της Ελλάδας από νωρίς το απόγευμα.
Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε πολλές περιοχές, ενώ έχουν ήδη πέσει χιλιάδες κεραυνοί, προκαλώντας ανησυχία.
Η σφοδρότητα της βροχής έπιασε πολλούς απροετοίμαστους με το Orange Press Agency να καταγράφει το χάος που επικράτησε στους δρόμους με το ξέσπασμα της νεροποντής.
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Σε ποιες περιοχές θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου:
α. Για σήμερα Παρασκευή ιδιαίτερα ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στις Σποράδες, στην Κεντρική και τη Βόρεια Εύβοια και στα παράλια των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Μαγνησίας και Φθιώτιδας. Επίσης, ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην Ημαθία, την Πιερία, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και τη Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες το απόγευμα και το βράδυ.
β. Για αύριο Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας και θα είναι τοπικά ισχυρά στην κεντρική και βόρεια Εύβοια και στο βόρειο - βορειοανατολικό Αιγαίο (Θάσο, Λήμνο, Σαμοθράκη). Από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν.
Υπενθυμίζεται ότι 11 περιοχές έχουν τεθεί σήμερα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) λόγω της κακοκαιρίας.
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