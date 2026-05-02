Μαύρος μήνας για τα τροχαία ο Απρίλιος με 7 νεκρούς: «Αλλεργικοί» σε ζώνη και κράνος οι οδηγοί

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων για την τροχονομική αστυνόμευση και την οδική ασφάλεια στην Αττική, κατά το μήνα Απρίλιο του 2026 βεβαιώθηκαν 27.897 παραβάσεις από τις οποίες 257 σε βαθμό πλημμελήματος, τη στιγμή που τα τροχαία «θερίζουν».

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

1.047 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 59 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος

653 παραβάσεις ορίου ταχύτητας

237 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

582 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου

1.240 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

2.323 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους

47 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς

Σταθερά μάστιγα τα τροχαία - Επτά νεκροί τον Απρίλιο

Το ίδιο χρονικό διάστημα, στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν 461 τροχαία ατυχήματα με 534 παθόντες και ειδικότερα:

7 θανατηφόρα με 7 νεκρούς

14 σοβαρά με 15 σοβαρά τραυματίες

440 ελαφρά με 512 ελαφρά τραυματίες

Σημειώνεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.