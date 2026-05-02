Μαύρος μήνας για τα τροχαία ο Απρίλιος με 7 νεκρούς: «Αλλεργικοί» σε ζώνη και κράνος οι οδηγοί

Τα τροχαία στην Αττική συνεχίζουν να «θερίζουν», τη στιγμή που οι Έλληνες οδηγοί δεν προθυμοποιούνται να φορούν κράνος ή ζώνη ασφαλείας.

Ρύθμιση της κυκλοφορίας από την Τροχαία | Eurokinissi
Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων για την τροχονομική αστυνόμευση και την οδική ασφάλεια στην Αττική, κατά το μήνα Απρίλιο του 2026 βεβαιώθηκαν 27.897  παραβάσεις από τις οποίες  257 σε βαθμό πλημμελήματος, τη στιγμή που τα τροχαία «θερίζουν».

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

  • 1.047 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 59 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος
  • 653 παραβάσεις ορίου ταχύτητας
  • 237 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
  • 582 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου
  • 1.240 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας
  • 2.323 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους 
  • 47 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς

Σταθερά μάστιγα τα τροχαία - Επτά νεκροί τον Απρίλιο

Το ίδιο χρονικό διάστημα, στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν 461 τροχαία ατυχήματα με 534 παθόντες και ειδικότερα:

  • 7 θανατηφόρα με 7 νεκρούς
  • 14 σοβαρά με 15 σοβαρά τραυματίες
  • 440 ελαφρά με 512 ελαφρά τραυματίες

Σημειώνεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

