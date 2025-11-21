«Μάζεψαν τα μανιτάρια στο βουνό»: Τι αποκαλύπτει ο γιος του ζευγαριού που δηλητηριάστηκε

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση βρίσκεται το ζευγάρι από τη Βόρεια Ελλάδα, που νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ με ηπατική ανεπάρκεια αφού κατανάλωσαν τοξικά μανιτάρια.

Ο γιος τους, μιλώντας για το πώς έφτασαν να τα καταναλώσουν, αποκάλυψε ότι δεν έγινε σε κάποια γιορτή, όπως αρχικά διαδιδόταν, αλλά πως ο πατέρας του τα μάζεψε από το βουνό.

«Είναι λίγο κρίσιμη η κατάσταση, πρέπει να γίνει η μεταφορά στην Ιταλία για μοσχεύματα. Θα πάω και εγώ ως συνοδός. Δεν ήταν από τη γιορτή ήταν από το βουνό άγρια μανιτάρια», είπε στο MEGA.

Τη «βρήκαν» από άγρια μανιτάρια

«Πήγε επειδή μένουμε κοντά σε βουνό αλλά έτυχε τα μανιτάρια που μάζεψε να ήταν δηλητηριώδη» πρόσθεσε.

Αναφορικά με τα συμπτώματα που είχε το ζευγάρι, ο γιος τους είπε ότι αφότου κατανάλωσαν τα μανιτάρια εκδήλωσαν εμετούς, ζαλάδες και ναυτία.

Το περιστατικό αυτό υπενθυμίζει τους κινδύνους της συλλογής μανιταριών από ιδιώτες, μία δραστηριότητα που απαιτεί εκτεταμένη μυκητολογική γνώση και εμπειρία. Το ρίσκο στη συλλογή μανιταριών χωρίς επαρκείς γνώσεις, είναι το γεγονός πως πολλά θανατηφόρα μανιτάρια μοιάζουν εξαιρετικά με βρώσιμες ποικιλίες, παραπλανώντας τους άπειρους συλλέκτες.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους, το ζευγάρι μεταφέρεται σήμερα στην Ιταλία, σε δύο ξεχωριστές δομές.

“Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων σε συνεργασία με το σύστημα αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ οργάνωσαν, μέσα σε λίγες ώρες, την επείγουσα μεταφορά δύο συμπολιτών μας που δηλητηριάστηκαν από μανιτάρια, διασφαλίζοντας την ταχύτερη πρόσβαση σε μεταμόσχευση ήπατος.

Με τις συντονισμένες ενέργειες μας, οι συμπολίτες μας έγιναν αποδεκτοί στα Μεταμοσχευτικά Κέντρα της Ρώμης και της Πίζας.Η πτήση τους έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ώρες. Ευχαριστώ θερμά όλους τους επαγγελματίες που συνέβαλαν στην άμεση κινητοποίηση και τον συντονισμό αυτής της κρίσιμης αποστολής!”.