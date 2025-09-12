Μαζική έφοδος της αστυνομίας στο Ζεφύρι: Έπεσαν πόρτες, 8 συλλήψεις και όπλα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί η έφοδος «αστραπή» που πραγματοποίησε η Δίωξη Εγκλημάτων της αστυνομίας στο Ζεφύρι, στοχεύοντας πλήθος παράνομων δραστηριοτήτων.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι πάνοπλοι αστυνομικοί έριξαν πόρτες με πολιορκητικό κριό σε σπίτια υπόπτων, ενώ έγιναν συνολικά 8 συλλήψεις, και κατασχέθηκαν πολλαπλά όπλα, καθώς και ηχεία μεγάλης ισχύος.
Αναμένεται να ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση από τα γραφεία της ΕΛΑΣ.
Δείτε παρακάτω βίντεο από την επιχείρηση
