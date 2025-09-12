Μενού

Μαζική έφοδος της αστυνομίας στο Ζεφύρι: Έπεσαν πόρτες, 8 συλλήψεις και όπλα

Η αστυνομία πραγματοποίησε μαζική έφοδο για παρανομίες στο Ζεφύρι.

Reader symbol
Newsroom
Αστυνομική επιχείρηση στο Ζεφύρι
Αστυνομική επιχείρηση στο Ζεφύρι | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί η έφοδος «αστραπή» που πραγματοποίησε η Δίωξη Εγκλημάτων της αστυνομίας στο Ζεφύρι, στοχεύοντας πλήθος παράνομων δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι πάνοπλοι αστυνομικοί έριξαν πόρτες με πολιορκητικό κριό σε σπίτια υπόπτων, ενώ έγιναν συνολικά 8 συλλήψεις, και κατασχέθηκαν πολλαπλά όπλα, καθώς και ηχεία μεγάλης ισχύος.

Αναμένεται να ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση από τα γραφεία της ΕΛΑΣ.

Δείτε παρακάτω βίντεο από την επιχείρηση

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ