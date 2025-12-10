Με «απόβαση» στη Λάρισα την Παρασκευή απαντούν οι αγρότες: Το Σάββατο η συντονιστική των μπλόκων

Σε κινητοποίηση στην πόλη της Λάρισας προχωρούν οι αγρότες την Παρασκευή (12/12) και ενώ βρίσκονται για δεύτερη εβδομάδα στο μπλόκο της Νίκαιας παραμένοντας σταθεροί στις θέσεις τους, με εκατοντάδες τρακτέρ να έχουν παραταχθεί κατά μήκος της Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης, η οποία παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας θα μεταφερθούν στη Λάρισα και δη έξω από τα πολιτικά γραφεία βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος και του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Χρήστου Κέλλα προκειμένου να διαμαρτυρηθούν και να παραδώσουν για άλλη μια φορά τα αιτήματά τους.

Μάλιστα, όπως μεταδίδει το onlarissa.gr, τονίζουν πως θέλουν απαντήσεις από τον ίδιο τον πρωθυπουργό πριν ανοίξει ο διάλογος με την κυβέρνηση σε 3 βασικά αιτήματα τους που είναι:

Το ηλεκτρικό ρεύμα, το πετρέλαιο και η απώλεια χαμένου εισοδήματος.

Διαβάστε επίσης: Επεισόδια στο Ρίο Αντίρριο με τους αγρότες: Μπλόκα της ΕΛΑΣ, εντάσεις και κρότου-λάμψης

Το ερχόμενο Σάββατο (13/12)δε, στην πανελλαδική συντονιστική επιτροπή των μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας θα συζητηθεί αν υπάρξει κάποια εξέλιξη και θα συγκροτηθεί η επιτροπή που θα εκπροσωπήσει τους αγρότες στην συνάντηση που θα γίνει με το Μέγαρο Μαξίμου.