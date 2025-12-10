Μενού

Επεισόδια στο Ρίο Αντίρριο με τους αγρότες: Μπλόκα της ΕΛΑΣ, εντάσεις και κρότου-λάμψης

Επεισόδια προκλήθηκαν κατά το πέρασμα επί ποδός που επιχείρησαν οι αγρότες στη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, και συγκρούστηκαν με δυνάμεις της ΕΛΑΣ.

Επεισόδια προκλήθηκαν κατά το πέρασμα που επιχείρησαν οι αγρότες στη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, ενώ σε συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις έγινε χρήση κρότου - λάμψης.

H αστυνομία μπλόκαρε τα τρακτέρ, και έτσι οι παραγωγοί αναγκάστηκαν να περάσουν πεζοί. Από νωρίς δυνάμεις της ΕΛΑΣ έστησαν φραγμούς προκειμένου να αποτρέψουν κάθε δυνατότητα προσέγγισης των αγροτών που σκοπεύουν να σηκώσουν τις μπάρες για ελεύθερη διέλευση στη Γέφυρα.

Από την Πάτρα ξεκίνησαν περίπου στις 12.30 το μεσημέρι με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα και αποκλείστηκαν στη στροφή της Εθνικής Οδού, μεταφέρει το tempo24.news.

Αγρότες: Περνούν τα μπλόα με κάθε μέσο

Μπροστά τους όμως βρήκαν τις κλούβες της ΕΛΑΣ που έχουν αποκλείσει τους δρόμους σε διάφορα σημεία τόσο της Πάτρας όσο και της Αιτωλοακαρνανίας, προκειμένου να αποτρέψουν κάθε δυνατότητα προσέγγισης.

Τελικά λίγο μετά τις 13.00 πέρασαν πεζοί από την Εθνική Οδό προς τη Γέφυρα, αφού οι αστυνομικοί δεν επέτρεψαν την είσοδο των τρακτέρ.

