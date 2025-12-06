Συγκλονίζει η μαρτυρία του πατέρα του δίχρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του στη Ζάκυνθο μετά από επίθεση σκύλου στην αυλή του σπιτιού του.

Αρχικά, αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για pitbul που είχε η οικογένεια μέσα στο σπίτι και σύμφωνα με τις τοπικές ιστοσελίδες το παιδί μετά την επίθεση έφερε τραύματα και δαγκώματα μέχρι και στον λαιμό του.

Ο πατέρας του παιδιού δήλωσε στον Alpha: «Με φώναξε η κόρη μου η μικρή και έτρεξα γρήγορα. Αυτό θυμάμαι μόνο. Το σκυλί ήταν αδέσποτο, το πήραμε γιατί φωνάζουν στο χωριό ότι θα φάει τα ζώα και το πήρα εγώ για να έχει κάπου να μείνει και αυτό έφαγε το παιδί μου. Το παιδί μου με είδε, μου χαμογέλασε και "έκλεισε τα μάτια του''».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο πατέρας κρατείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου ενώ η μητέρα νοσηλεύεται καθώς έχει υποστεί σοκ.

Ζάκυνθος: «Το παιδί ήταν κατακρεουργημένο από κάποιο πιτ μπουλ»

Ο γιατρός που ανέλαβε το άτυχο παιδί δήλωσε ότι έφερεοβαρά τραύματα στο λαιμό

«Το παιδί ήρθε στην αναζωογόνηση. Ήταν κατακρεουργημένο από κάποιο πίτμπουλ. Έγινε άμεσως ΚΑΡΠΑ. Στο λαιμό έφερε φοβερά δαγκώματα μπορεί και σε βαθμό μη αναγνωρίσιμο».

Ζάκυνθος: Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι, το 2χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση σκύλου.

Συγκεκριμένα, το 2χρονο αγόρι, όπως επισημαίνει και η ΕΡΤ, βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του, όταν πλησίασε τον σκύλο της οικογένειας, ο οποίος, για άγνωστο λόγο, του επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα, προκαλώντας βαρύτατα τραύματα.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από το γεγονός, και οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για να διερευνήσουν τις συνθήκες της επίθεσης.