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Με δύναμη και χαμόγελο στην Αρένα: Η Μυρτώ της Πάρου πανηγύρισε τη νίκη της ΑΕΚ

Η Μυρτώ βρέθηκε ξανά στην Αρένα και πανηγύρισε με την ψυχή της τη νίκη της ΑΕΚ επί της ΛΑΣΚ για το Champions League.

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H Μυρτώ στην κερκίδα
H Μυρτώ στην κερκίδα | Facebook / @maria kotrotsu
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Μια ξεχωριστή βραδιά έζησε η Μυρτώ της Πάρου την 8η Σεπτεμβρίου, καθώς βρέθηκε ξανά στις εξέδρες της Αρένας για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ για το Champions League.

Το τελικό 1-0 υπέρ της ΑΕΚ σκόρπισε ενθουσιασμό στους φιλάθλους, με τη Μυρτώ να πανηγυρίζει τη νίκη και να απολαμβάνει κάθε λεπτό του αγώνα.

Η μητέρα της, Μαρία Κοτρώτσου, θέλοντας να μοιραστεί αυτή τη χαρούμενη στιγμή, δημοσίευσε φωτογραφίες της κόρης της συνοδευόμενες από ένα συγκινητικό μήνυμα:

«ΑΕΚ-ΛΑΣΚ 1-0 ALWYN ΑΡΕΝΑ 8/9/2026
Ενθουσιασμένη, τρελαμένη, χαρούμενη με το αποτέλεσμα».

Στα φωτογραφικά στιγμιότυπα, το φωτεινό χαμόγελο και ο ενθουσιασμός της Μυρτώ κλέβουν την παράσταση, αποτυπώνοντας την απόλυτη χαρά που της προσφέρει το γήπεδο.

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