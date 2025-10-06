Η Γκρέτα Τούνμπεργκ επιστρέφει στην Ελλάδα μαζί με 27 Έλληνες ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, μετά την απόφαση των ισραηλινών αρχών να απελάσουν τους συμμετέχοντες της πρωτοβουλίας.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση από το αεροδρόμιο Εϊλάτ-Ραμόν, με προορισμό την Αθήνα, για τον ασφαλή επαναπατρισμό των 27 Ελλήνων πολιτών του Global Sumud Flotilla.

Στην ίδια πτήση θα επιβιβαστεί και η Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα, Γκρέτα Τούνμπεργκ, όπως επιβεβαίωσαν οι διοργανωτές της Global Sumud Flotilla σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα X.

UPDATE:



Greta Thunberg set to be released tomorrow. To arrive in Greece 🇬🇷🇬🇷 — Global Sumud Flotilla ✨ (@GSMFlotilla) October 6, 2025

Σύμφωνα με το Ynet, το κόστος της πτήσης θα καλυφθεί από την Ελλάδα, ενώ αντίστοιχες ενέργειες πραγματοποιούν και άλλες χώρες. Η Σλοβακία οργανώνει πτήση για την επιστροφή 10 πολιτών της, ενώ, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τη Δευτέρα θα απελαθούν επίσης 28 Γάλλοι, 15 Ιταλοί και 9 Σουηδοί ακτιβιστές.

Σε ανακοίνωσή του, το ελληνικό ΥΠΕΞ ανέφερε: «Κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, αύριο, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, θα αναχωρήσει ειδική πτήση από το κοντινό αεροδρόμιο Εϊλάτ-Ραμόν για την ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων πολιτών στην Αθήνα την ίδια ημέρα».

Οι ακτιβιστές της πρωτοβουλίας επιβεβαίωσαν ότι η Τούνμπεργκ αναμένεται να αποφυλακιστεί και να ταξιδέψει μαζί με τους Έλληνες συμμετέχοντες, ολοκληρώνοντας έτσι την επιχείρηση επαναπατρισμού.

Global Sumud Flotilla - Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε σήμερα, Κυριακή 5 Οκτωβρίου, το κέντρο κράτησης όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες μετέχοντες στον στολίσκο "Global Sumud Flotilla".

Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και τους παρέχεται κάθε αναγκαία υποστήριξη. Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με όλα τα επίπεδα διοίκησης του ισραηλινού υπουργείου εξωτερικών ώστε άμεσα να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη αύριο, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση στο πλησίον διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon ώστε να παραλάβει τους Έλληνες πολίτες και να τους επιστρέψει αυθημερόν με ασφάλεια στην Αθήνα».