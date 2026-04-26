«Με επικήρυξε η μαφία για 50.000 δολάρια»: Η γυναίκα που ζητά άσυλο και το ελληνικό κράτος της δίνει «μηδέν μέρες» για να φύγει

Η ιστορία της 35χρονης χριστιανής από το Ιράκ μοιάζει με σενάριο αστυνομικής ταινίας, όμως για την ίδια αποτελεί μια εφιαλτική πραγματικότητα. Μεγαλωμένη στην Ελλάδα, την οποία θεωρεί πατρίδα της, αναζήτησε ένα καλύτερο μέλλον στην Ευρώπη, για να βρεθεί τελικά εγκλωβισμένη ανάμεσα σε μια εγκληματική οργάνωση που την καταζητεί και ένα κράτος που της δείχνει την πόρτα της εξόδου.

«Η Ελλάδα για μένα είναι η πρώτη μου χώρα»

Η σχέση της με την Ελλάδα είναι βαθιά και ουσιαστική, καθώς εδώ διαμορφώθηκε η προσωπικότητά της. Ωστόσο, η οικονομική κρίση την ώθησε στην απόφαση να δοκιμάσει την τύχη της στο εξωτερικό, μια απόφαση που έμελλε να αλλάξει τη ζωή της για πάντα.

«Είμαι από το Ιράκ. Είμαι χριστιανή από το Ιράκ, γι’ αυτό ήρθα στην Ελλάδα, γιατί μας καταδίωκαν. Πήγα εδώ σχολείο, εδώ ήταν η πρώτη μου δουλειά, εδώ τελείωσα σχολή. Η Ελλάδα για μένα είναι η πρώτη μου χώρα, γιατί τη δικιά μου ουσιαστικά δεν την πολυγνώρισα.

Μέχρι που φύγαμε το 2012 για καλύτερο αύριο. Φύγαμε στην οικονομική κρίση που υπήρχε εδώ πέρα και εννοείται ότι θέλαμε και υπηκοότητα. Και την πήραμε από το εξωτερικό. Πήγα και εκεί σχολείο να μάθω καλά τη γλώσσα για να μπορέσω να πάρω την υπηκοότητα. Δούλεψα. Ήταν πολύ ωραία στις αρχές».

«Μου είπαν ότι είναι για πρώτου βαθμού ανθρωποκτονία»

Η πτώση ξεκίνησε όταν η προσωπική της ζωή διαπλέχθηκε, εν αγνοία της, με τον κόσμο του εγκλήματος. Μια τυχαία γνωριμία μετατράπηκε σε παγίδα, όταν ο σύντροφός της χρησιμοποίησε το αυτοκίνητό της για μια αποτρόπαια πράξη.

«Μέχρι που γνώρισα ένα παιδί και εκεί ξεκίνησαν όλα. Στις αρχές ήταν όλα μέλι – γάλα. Ο άνθρωπος αυτός είχε πολύ ωραίο λέγειν. Αλλά αυτός ο άνθρωπος είχε και άλλη μία ζωή, διπλή ζωή, την οποία δεν την είχα καταλάβει. Μετά από δύο χρόνια στη σχέση, μια μέρα έξω από τη δουλειά μου ήρθαν οι αστυνομικοί και με έπιασαν και μου είπαν ότι είναι για πρώτου βαθμού ανθρωποκτονία. Μου κόπηκαν τα πόδια.

Δεν το πίστεψα. Μετά το άρχισα να το πιστεύω και να συνειδητοποιώ τα σημάδια, αφού με κατηγορήσανε γιατί ο σύντροφός μου την ημέρα της ανθρωποκτονίας χρησιμοποίησε το αμάξι μου».

«Υπάρχει έρευνα ότι υπάρχουν απειλές για τη ζωή σου - Το bounty είναι 50.000 δολάρια»

Παρά τη συνεργασία της με τις αρχές και την καταδίκη των ενόχων, η 35χρονη έμεινε απροστάτευτη. Η αποκάλυψη ότι έχει επικηρυχθεί από τον υπόκοσμο την ανάγκασε να επιστρέψει στην Ελλάδα, αναζητώντας τη σωτηρία που το νομικό σύστημα της χώρας όπου κατέθεσε, της αρνήθηκε.

Διαβάστε ακόμα: Υπόθεση Μυρτώς: Στο «κάδρο» νέοι ύποπτοι – Σοκάρει ο πατέρας: «Θα βάλουμε τέλος στη ζωή μας»

«Εγώ εκείνη τη μέρα δούλευα. Χρησιμοποίησαν το αμάξι μου για να ξεφύγουν. Είχα δεχτεί απειλές από τον πρώην μου. Αν μιλήσω τι θα πω, και τα λοιπά. Το είχα πει στις Αρχές ότι φοβάμαι για τη ζωή μου και μου είχαν πει ότι θα με προστατέψουν.

«Πρόσεξε τι θα πεις γιατί ξέρουμε που δουλεύεις, ξέρουμε πού μένεις», μου είπαν. Αφού τελείωσα από τις μαρτυρίες ήταν και άλλοι μάρτυρες και αφού τελείωσαν και οι άλλοι μάρτυρες και καταδικάστηκε και έληξε το θέμα, έκλεισε η υπόθεση, με πήραν τηλέφωνο οι ντετέκτιβ της υπόθεσης και μου είπαν ότι ακούστηκε και υπάρχει έρευνα ότι υπάρχουν απειλές για τη ζωή σου. Έχει βγει και ένα ποσό στα 50.000 δολάρια για να με σκοτώσουν. Είναι το bounty που λένε, στα 50.000 δολάρια».

«Μου στείλανε απορριπτική... να φύγω σε μηδέν ημέρες»

Παρά τις συστάσεις της πρεσβείας, το Υπουργείο Μετανάστευσης απέρριψε το αίτημά της, αφήνοντάς την μετέωρη και χωρίς δικαίωμα στην εργασία ή την ασφάλεια.

«Εκείνη τη στιγμή το μόνο που ζήτησα είναι να πάω προστατευόμενη μάρτυρας, αν μπορούν να με βοηθήσουν. Και επειδή είχε ήδη καταδικαστεί και είχε κλείσει η υπόθεση, δεν δικαιούμουν να γίνω προστατευόμενη μάρτυρα. Το μόνο που έκανα ήταν δηλαδή σήμερα με πήραν τηλέφωνο, εγώ μετά από δύο μήνες βρισκόμουν στην Ελλάδα. Ήρθα εδώ.

Η διαδικασία ξεκίνησε με την Πρεσβεία Εξωτερικών για ανθρωπιστικούς λόγους, επειδή κινδύνευε, έλεγε ότι κινδύνευε η ζωή μου, ούτε καν η σωματική μου ακριβώς ήταν, η ζωή μου κινδύνευε.

Η πρεσβεία με συμβούλεψε να κάνω αίτηση για ανθρωπιστικούς λόγους, θύματα εγκλημάτων, στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου εδώ στην Ελλάδα. Και τα έστειλα και μετά από δύο χρόνια μου στείλανε απορριπτική. Η απορριπτική ήταν να φύγω και σε μηδέν ημέρες».

«Ζητάω μόνο να έχω δικαίωμα στη ζωή»

Η ψυχολογική πίεση είναι πλέον δυσβάσταχτη. Η 35χρονη περιγράφει την απόγνωση ενός ανθρώπου που θέλει απλώς να ζήσει με αξιοπρέπεια, αλλά βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο, την ώρα που ο φόβος για τη ζωή της παραμένει ζωντανός.

«Δεν είχα και πολύ μεγάλες προσδοκίες να σου πω την αλήθεια. Γι’ αυτό και δεν έκανα αίτηση ούτε για άσυλο ούτε για υπηκοότητα, παρόλο που μεγάλωσα εδώ και πήγα σχολείο που βάσει νόμου τη δικαιούμαι. Οπότε είπα θα κάνω μόνο για δουλειά. Είμαι θύμα από μία σχέση και ακούγονται πάρα πολλοί τώρα τελευταία ότι να βοηθήσουμε λίγο τα θύματα, να κοιτάξουμε. Γι’ αυτό το λόγο δε μιλάνε. Φοβούνται γι’ αυτό το λόγο. Γιατί άμα μιλήσουνε έχουν συνέπειες. Και οι Αρχές, η δικαιοσύνη δεν το καταλαβαίνει. Δεν μπορεί να μπει στη θέση ενός θύματος.

Διαβάστε ακόμα: Εξάρχεια: Άγριος ξυλοδαρμός του γιου του Νίκου Ρουσσόπουλου – «Τον χτύπησαν με σιδηρογροθιά»

Εγώ έχω φτάσει τώρα σε αυτό το σημείο που, πού αλλού να πάω; Ανάμεσα σε δύο χώρες δεν μπορεί ούτε η μία ούτε η άλλη να με προστατέψει, ούτε καν να με προστατέψει. Απλά δώστε μου την ευκαιρία να δουλέψω και να κάνω τη ζωή μου.

Έχω κατάθλιψη, είμαι με χάπια, κάνω και θεραπεία γιατί όλο αυτό είναι πολύ ψυχοφθόρο. Το να μην νιώθεις ασφάλεια, να είσαι στον αέρα, να μην μπορείς να πλανάρεις για το μέλλον σου, είναι μεγάλο… Σε τρώει από μέσα σου. Τρώω την απορριπτική. Δεν μπορώ να δουλέψω. Έχω κι ένα πρόστιμο που υποτίθεται να πληρώσω. Αυτό το πρόστιμο πώς θα το πληρώσω από τη στιγμή που δε με αφήνουν να δουλέψω; Αυτό που ζητάω είναι μόνο να με δούνε, να ακουστώ.

Ζητάω μόνο, σαν κάθε άλλος πολίτης, να πηγαίνω στη δουλειά μου, να έρχομαι, να έχω το σπιτάκι μου και τίποτα άλλο. Δηλαδή να έχω δικαίωμα στη ζωή όπως έχουν όλοι. Εννοείται (ότι φοβάμαι). Εννοείται. Δε νομίζω ότι θα φύγει αυτό ποτέ από μέσα μου. Οι φοβίες είναι χαραγμένες μέσα στην ψυχή. Σε αυτή την υπόθεση έχουν πεθάνει και άλλοι μάρτυρες, οπότε γιατί να σταματήσουν σε μένα;».

Η θέση της Πολιτείας: Η απάντηση του Θάνου Πλεύρη

Ο Υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, τοποθετήθηκε επί του θέματος, εξηγώντας το αυστηρό πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής και τους λόγους για τους οποίους τέτοια αιτήματα απορρίπτονται, αφήνοντας ωστόσο ένα «παράθυρο» για την αίτηση θεραπείας.

«Η αίτηση για ανθρωπιστικούς λόγους είναι μια εξαιρετική αίτηση που δίνεται σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Θα πρέπει η εγκληματική ενέργεια να σχετίζεται με τη χώρα στην οποία βρίσκεται. Πρέπει να αποδεικνύεται στενό δέσιμο με τη συγκεκριμένη χώρα, με την Ελλάδα εν προκειμένω, προκειμένου να δικαιολογείται η παροχή ενός τέτοιου καθεστώτος άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Πολλές φορές κατατίθενται έγγραφα τα οποία δεν τεκμηριώνουν το αίτημα και είναι άσχετα από την υπόθεση και θεωρούνται παραπλανητικά. Οπότε, αν έχουν χρησιμοποιηθεί τέτοια έγγραφα, αποκρύπτεται η αίτηση από μόνη της χωρίς να γίνει περαιτέρω εξέταση.

Στη συνέχεια, στην αίτηση θεραπείας υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευαισθησία. Καταλαβαίνετε ότι ο υπουργός δεν παρεμβαίνει σε αυτό το επίπεδο.

Είναι καθαρά θέμα υπηρεσίας και εκτίμησης. Σε ένα πλαίσιο μιας πιο σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής που έχουμε, θέλουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι τους απορρίπτεται είτε το άσυλο είτε οι αιτήσεις διαμονής, να υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση ως προς τη φυγή.

Γιατί πολλές φορές όταν δίνονται παραπάνω μέρες, αυτομάτως δημιουργείται και μια δυνατότητα του ατόμου ουσιαστικά να το χάνουμε.

Η συγκεκριμένη περίπτωση τώρα προφανώς έχει γίνει αίτηση θεραπείας, αλλά από εκει και πέρα σας λέω ότι είναι ένα πολύ σκληρό και περιορισμένο περιοριστικό πλαίσιο.

Όμως με βάση και αυτά τα οποία αναδείξατε εσείς αλλά και φαντάζομαι τα όσα θα υποστηρίξει η αιτούσα στην αίτηση θεραπείας, θα εκτιμηθούν με πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί το αντιλαμβάνεστε, τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι ο κανόνας. Είναι οι μηδαμινές εξαιρέσεις».