Με τρακτέρ, ΙΧ, λεωφορεία και κάθε διαθέσιμο μέσο ετοιμάζονται να φτάσουν στην Αθήνα οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Καρδίτσας, προκειμένου να συμμετάσχουν στο μεγάλο συλλαλητήριο που διοργανώνει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων την Παρασκευή, στις 4 το απόγευμα, στο Σύνταγμα.

Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί το «τελευταίο χαρτί» των αγροτών, μετά την πολυήμερη παραμονή τους στα μπλόκα και την απογοήτευση από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, όπου δεν ικανοποιήθηκαν τα βασικά αιτήματά τους.

Στο συλλαλητήριο θα συμμετάσχουν και πολίτες της Καρδίτσας, με την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του νομού να απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα και στους κατοίκους της Αθήνας να στηρίξουν την κινητοποίηση. Όπως τονίστηκε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας, η κοινωνική στήριξη προς τους αγρότες υπήρξε πρωτοφανής.

Ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ, κ. Τζέλλας, υπογράμμισε ότι ο αγώνας συνεχίζεται, καθώς η κυβερνητική πολιτική καθιστά αβέβαιη την επιβίωση των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των μελισσοκόμων. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας κ. Τσιούτρας σημείωσε ότι ακόμη και τα ελάχιστα που κερδήθηκαν ήταν αποτέλεσμα της πίεσης των μπλόκων, καλώντας την κυβέρνηση να εγκαταλείψει την «προπαγάνδα» και να δώσει ουσιαστικές λύσεις.

Η Ομοσπονδία έχει ήδη δρομολογήσει λεωφορεία για όσους επιθυμούν να μεταβούν στην Αθήνα, ενώ οι αγρότες αναμένεται να διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα το βράδυ της Παρασκευής και να επιστρέψουν το Σάββατο.