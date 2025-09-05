«Με λένε Τάσο και θέλω 13ωρο»: Το ξεκαρδιστικό σποτ του ΠΑΜΕ με φόντο το εργασιακό νομοσχέδιο

Με ένα ξεκαρδιστικό σπότ το ΠΑΜΕ εκφράζει την αντίθεση του στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και καλεί τον κόσμο να προσέλθει στα συλλαλητήρια των συνδικάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αυτό το Σαββατοκύριακο.

Στο διαφημιστικό Πρωταγωνιστεί ο Τάσος, ο άνθρωπος, που όπως λέει, πρότεινε στην Υπουργό την 13ώρη εργασία. «Σκέφτηκα να δοκιμάσω τα όρια μου. Βρήκα Υπουργό Εργασίας και της ζήτησα αυτό που ήθελα πάντα. Να δουλεύω επιτέλους 13 ώρες».

Ο Τάσος εξηγεί την ιστορία του, λέγοντας ότι με το να δουλεύει σε οικοδομή κάνει το όνειρο του πραγματικότητα και ότι ο ελεύθερος του χρόνος, τα παιδιά και η οικογένεια του θα μπουν σε δεύτερη μοίρα.

Στο τέλος, ο «Τάσος» εξηγεί ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. «Και επειδή άνθρωπος που να ζητά 13ώρο δεν υπάρχει, να σας πούμε ότι ο “Τάσος” είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης», λέει στο τελευταίο καρέ του σποτ.

Η λεζάντα που συνοδεύει τη διαφήμιση στο X, γράφει: «Βρήκαμε ποιος θέλει να δουλεύει 13 ώρες και σίγουρα δεν είναι άνθρωπος.... Να αποσυρθεί το αντεργατικό έκτρωμα!».

‼️ Βρήκαμε ποιος θέλει να δουλεύει 13 ώρες και σίγουρα δεν είναι άνθρωπος....



❌ Να αποσυρθεί το αντεργατικό έκτρωμα!



📢 Όλοι στα συλλαλητήρια των συνδικάτων



➡️ Θεσσαλονίκη Σάββατο 6/9, ΧΑΝΘ, 17.30

➡️ Αθήνα Δευτέρα 8/9, Σύνταγμα, 19.30 pic.twitter.com/9Lvdwo4Gds — Π.Α.ΜΕ (@PAMEhellas) September 5, 2025

Συλλαλητήρια Συνδικάτων

Τα Συλλαλητήρια των Συνδικάτων, που θα λάβουν χώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι στα εξής σημεία:

Θεσσαλονίκη : Σάββατο 06/09, στο ΧΑΝΘ στις 17:30

: Σάββατο 06/09, στο ΧΑΝΘ στις 17:30 Αθήνα: Δευτέρα 08/09, στο Σύνταγμα στις 19:30

