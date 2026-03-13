Με μηνιγγιτιδόκοκκο δύο αδερφές στην Κρήτη: Η μια βρίσκεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάστσαση

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο αδελφές, ηλικίας 22 και 27 ετών, από χωριό της Κρήτης, οι οποίες προσβλήθηκαν από μηνιγγιτιδόκοκκο.
Η 22χρονη νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, ενώ η μεγαλύτερη αδελφή βρίσκεται διασωληνωμένη στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέχρι στιγμής, η νεότερη παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, γεγονός που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της υγείας της. Αντίθετα, η 27χρονη εμφάνισε αιφνίδια επιδείνωση, με αποτέλεσμα η κατάστασή της να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.
