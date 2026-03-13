Μενού

Με μηνιγγιτιδόκοκκο δύο αδερφές στην Κρήτη: Η μια βρίσκεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάστσαση

Δύο αδερφές στην Κρήτη νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, καθώς προσβλήθηκαν από μηνιγγιτιδόκοκκο.

Reader symbol
Newsroom
Ελληνικό νοσοκομείο
νοσοκομείο | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο αδελφές, ηλικίας 22 και 27 ετών, από χωριό της Κρήτης, οι οποίες προσβλήθηκαν από μηνιγγιτιδόκοκκο.

Η 22χρονη νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, ενώ η μεγαλύτερη αδελφή βρίσκεται διασωληνωμένη στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέχρι στιγμής, η νεότερη παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, γεγονός που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της υγείας της. Αντίθετα, η 27χρονη εμφάνισε αιφνίδια επιδείνωση, με αποτέλεσμα η κατάστασή της να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ