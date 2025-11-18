Με μισθωμένο όχημα από τον Μανώλη Πετσίτη οι εκτελεστές του Λάλα σε απόπειρα δολοφονίας στο Παγκράτι

Νέα στοιχεία προκύπτουν από τη συνεχιζόμενη έρευνα για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι – που θεωρούνται εκτελεστές τόσο του Λάλα όσο και της απόπειρας ανθρωποκτονίας τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Παγκράτι σε βάρος 34χρονου οπαδού του Ολυμπιακού – φέρεται να χρησιμοποιούσαν ένα πολυτελές SUV, το οποίο ήταν μισθωμένο στο όνομα του επιχειρηματία Μανώλη Πετσίτη.

Όταν οι αστυνομικοί επισκέφθηκαν την εταιρεία ενοικίασης, ενημερώθηκαν ότι τα στοιχεία των δραστών που είχαν ταυτοποιηθεί δεν αντιστοιχούσαν στον ενοικιαστή. Οι υπεύθυνοι της εταιρείας δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν κανέναν από τους δύο κατηγορούμενους και ότι το όχημα είχε ενοικιαστεί αποκλειστικά στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη.

Διαβάστε ακόμα: Δολοφονία Λάλα: 300.000 ήταν το συμβόλαιο θανάτου - Πώς οργανώθηκε το έγκλημα

Πηγές της ΕΡΤ, αναφέρουν ότι οι Αρχές αναζήτησαν τον συγκεκριμένο επιχειρηματία, χωρίς όμως να καταφέρουν να τον εντοπίσουν — το ίδιο και το όχημα, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί.

Ο ανακριτής έχει ήδη ενημερωθεί για τις εξελίξεις και εκτιμάται ότι σε επόμενη φάση θα καλέσει τον Μανώλη Πετσίτη να δώσει εξηγήσεις για το πώς το αυτοκίνητο που είχε μισθώσει βρέθηκε στα χέρια των κατηγορουμένων.

Διαβάστε ακόμα: Έτσι έφτασαν οι Αρχές στους δολοφόνους του Λάλα: «Κλειδί» η επίθεση σε οπαδό του Ολυμπιακού στο Παγκράτι