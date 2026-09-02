«Με πήρε βιντεοκλήση ο Ρονάλντο»: Απίστευτη απάτη στην Πάτρα με την χρήση AI

Το σενάριο μοιάζει βγαλμένο από ταινία, όμως είναι η σκληρή πραγματικότητα της ψηφιακής εποχής. Μία γυναίκα στην Πάτρα έπεσε θύμα μιας εξαιρετικά καλοστημένης απάτης, πιστεύοντας πως συνομιλούσε μέσω βιντεοκλήσης με τον απόλυτο αστέρα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Κριστιάνο Ρονάλντο.

Όπως αποκάλυψε το gnomip.gr, η κυρία Νικολίτσα παγιδεύτηκε από επιτήδειους που χρησιμοποίησαν προηγμένα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για να της αποσπάσουν χρήματα. Η επικοινωνία ξεκίνησε μέσα από γνωστή διαδικτυακή πλατφόρμα, με τον δράστη να της υπόσχεται πολλαπλάσια επιστροφή χρημάτων, προφασιζόμενος το πλούσιο «φιλανθρωπικό έργο» του Πορτογάλου άσου.

Για να κάμψουν τις όποιες αμφιβολίες της, οι απατεώνες επιστράτευσαν την τεχνολογία του deepfake. Πραγματοποίησαν βιντεοκλήση όπου εμφανιζόταν ο ίδιος ο «Ρονάλντο» μέσα σε ένα υπερπολυτελές λευκό αυτοκίνητο να της ζητά απευθείας χρήματα μέσω IRIS.

Η ίδια, περιγράφοντας την απίστευτη περιπέτειά της στην «Γνώμη», εξήγησε πώς ακριβώς έπεσε στην καλοστημένη παγίδα:

«Μου είπε πως μπορεί να μου προσφέρει βοήθεια ο ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά, για να νομιμοποιήσω αυτή την πράξη του, θα έπρεπε να καταβάλω χρήματα, 50 ευρώ, δύο φορές. Μάλιστα, για να πειστώ ότι δεν είναι κλέφτης, με πήρε βιντεοκλήση και τον είδα.

Ήταν ο Ρονάλντο, σ’ ένα άσπρο πολυτελές αυτοκίνητο και μου έλεγε πως βοηθάει όσους έχουν ανάγκη, σε όλο τον κόσμο. Πείστηκα, κατέβαλα τα χρήματα, αλλά τελικά αποδείχθηκε πως έπεσα θύμα απάτης».