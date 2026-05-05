Με την κατάθεση ιατροδικαστή συνεχίστηκε η δίκη Βαλυράκη: «Βρέθηκε στο νερό με χτυπήματα»

Συνεχίστηκε σήμερα, Τρίτη (05/05), η δίκη για την υπόθεση θανάτου του Σήφη Βαλυράκη. Η διαδικασία περιελάμβανε την κατάθεση ενός εκ των τριών ιατροδικαστών που συμμετείχαν στη νεκροψία – νεκροτομή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, ο μάρτυρας παρέθεσε τα στοιχεία που συνδέουν τον θάνατο με πολλαπλά τραύματα, δύο εξ αυτών, μάλιστα, χαρακτηρίστηκαν θανατηφόρα.

Ο ιατροδικαστής σημείωσε πως δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί με βεβαιότητα από τι προκλήθηκαν.

«Δεν μπορώ να αποκλείσω το κοντάρι. Βρέθηκε στο νερό με χτυπήματα και για αυτό είδαμε ότι είχε εισροφήσει νερό. Δεν ξέρω αν τα χτυπήματα έγιναν στη στεριά ή στο νερό» σημείωσε.

Διευκρίνισε, όμως, πως δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί αν τα τραύματα προκλήθηκαν από συγκεκριμένο αντικείμενο.

Μετά τον πρώτο ιατροδικαστή, στο βήμα του μάρτυρα αναμένεται να ανέβουν και οι άλλοι δύο, που, όμως, απουσιάζουν λόγω αναρρωτικής άδειας.

Η δίκη θα συνεχιστεί την Πέμπτη 7 Μαΐου.