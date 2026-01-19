Μεγάλη φωτιά με εκρήξεις σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Μενίδι: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες

Δραματική ήταν η νύχτα στο Μενίδι, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη 1:00 τα ξημερώματα σε εργοστάσιο με πλαστικά, επί της Δεκελείας.

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσαν και οι απανωτές εκρήξεις που ακούγονταν, και έχουν καταγραφεί στο βίντεο του Orange Press Agency, από φιάλες οξυγόνου που βρίσκονταν σε μια εκ των επιχειρήσεων που καίγονταν.

​Το έργο της κατάσβεσης αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολο λόγω των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν στον χώρο. Με σύμμαχο τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή, η μεγάλη φωτιά γρήγορα εξαπλώθηκε και σε παρακείμενες εγκαταστάσεις, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές σε τουλάχιστον μία ακόμα επιχείρηση.

​Αρχικά στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ ζητήθηκε άμεσα η συνδρομή υδροφόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ωστόσο, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης και της επέκτασης του μετώπου, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας κατέφθαναν συνεχώς ενισχύσεις.

​Ανάστατοι ήταν οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι βγήκαν έντρομοι στους δρόμους παρακολουθώντας την εξέλιξη του φαινομένου. Η ανησυχία ήταν έντονη τόσο για την αποπνικτική ατμόσφαιρα από τους πυκνούς καπνούς των καμένων πλαστικών, όσο και για το ενδεχόμενο οι τεράστιες φλόγες να φτάσουν στα σπίτια τους.