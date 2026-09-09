Μεγάλη φωτιά σε κτίριο στον Πειραιά - Καίγεται ολοσχερώς

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε περίπου στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης σε κτίριο στον Πειραιά, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα.

Πρόκειται για επαγγελματικό χώρο, κατά πληροφορίες ένα κατάστημα με υφάσματα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον περιορισμό της, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος επέκτασής της σε παρακείμενους χώρους και κτίρια.

Στο συμβάν επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ένα βραχιονοφόρο όχημα καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ.

Η Τροχαία έχει αποκλείσει την Εθνικής Αντιστάσεως.