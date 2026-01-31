Μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε πολυκατοικία στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας το απόγευμα του Σαββάτου (31/1), σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με το alexandriamou.gr, στις φλόγες τυλίχτηκαν διαμερίσματα στο κέντρο της πόλης, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και επεκτάθηκε σε τουλάχιστον δύο ορόφους του κτιρίου, προκαλώντας ανησυχία στους περίοικους.

Οι καύτρες που εκτοξεύονταν, έπεφταν σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους και δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ η περιοχή είχε αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης και να αποφευχθούν ατυχήματα.

Παράλληλα, σε επιφυλακή βρέθηκε και το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε ένα εγκλωβισμένο άτομο που διακομίστηκε σε μονάδα υγείας της Ημαθίας.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο το βράδυ του Σαββάτου, ωστόσο προκάλεσε ζημιές σε συνολικά τέσσερα διαμερίσματα της ίδιας οικοδομής. Στο σημείο έσπευσαν 16 πυροσβέστες με έξι οχήματα και βραχιονοφόρο όχημα.

Το άτομο που απομακρύνθηκε ήταν ένας ηλικιωμένος άνδρας που βρισκόταν στο κλιμακοστάσιο και αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.